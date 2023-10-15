Погиб как герой: 22-летний парень в Израиле спас свою невесту ценой собственной жизни

Погиб как настоящий герой

7 октября Нета Эпштейн встретил со своей девушкой Ирен Шавит в одном из поселений на границе с Сектором Газа. Террористы ворвались в дом молодых людей рано утром.

"Мы находились на связи с самого начала нападения. Террористы ворвались на территорию кибуца и бросили гранату в комнату, где находились Нета и Ирен. И тогда мой сын просто бросился на гранату и накрыл ее своим телом, спасая любимую. И он спас ее. Ирен осталась в живых, а Нета погиб как настоящий герой", - рассказала Аелет Эпштейн, мама Неты.

В 17 лет организовал молодежную акцию

Нета Эпштейн известен в Израиле. В 2018 году, когда ему было всего 17 лет, он был одним из организаторов акции протеста молодежи пограничных районов с Газой.

Тогда тысячи молодых людей из поселений, находящихся на границе с Газой, устроили массовое шествие – они пришли к кнессету в Иерусалиме, чтобы потребовать от депутатов обеспечения безопасности жителей региона, находящихся на линии огня.

На тот момент Нета учился в выпускном классе школы Шаар-ха-Негев. Он дал небольше интервью, в котором подчеркнул, что их акцию поддержала молодежь почти со всех уголков Израиля.

"Эти ребята просили только одного: дайте нам взрослеть в тишине. Но они не имели в виду ту тишину, в которой им уже никогда не стать взрослыми. Теперь они остались молодыми навсегда. Прости нас, Нета. Мы верили в негласный договор, подписанный между гражданами страны и ее руководством и полагали, что в случае необходимости, нас смогут защитить. Прости нас, что мы заблуждались", - рассказал сопровождающий акции молодежи из Кфар-Аза Зоар Шпак.