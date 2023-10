"Смерть была благословением": отец 8-летней Эмили рассказал шокирующие детали ее гибели от рук ХАМАС

Поселение Бери – курортное место недалеко от Мертвого моря. Там отличная природа и места для отдыха. Единственное, что не позволяло этому кибуцу быть идеальным – близость к Сектор Газа и периодические обстрелы.

Рано утром 7 октября ХАМАС вторглись на территорию кибуца, где на тот момент проживало чуть более тысячи человек. Террористы убили более 120 жителей поселения, в том числе и детей. Еще часть – они похитили. Боевики поджигали дома, ждали, когда люди выбегут на улицу и там их безжалостно убивали. Они грабили и уничтожали все, что могли.

Томас Хэнд приехал в Бери около 30 лет назад волонтером и планировал там остаться всего на несколько месяцев. Но остался на многие годы. Несколько лет назад его жена скончалась от рака, и он самостоятельно воспитывал дочку Эмили.

Когда он начал получать сообщения от соседей о террористах, которые захватывают дома и взрывают комнаты-убежища, все мысли Тома были о его маленькой девочке.

Накануне вечером 8-летняя Эмили отправилась к своей подруге с ночевкой, и отец не волновался даже, когда завыли сирены. Воздушные тревоги там не редкость, в каждом доме есть специальные комнаты, и он был уверен, что девочки будут в безопасности.

"Потом я услышал выстрелы. И было уже слишком поздно. Если бы я знал… Возможно, я бы побежал и забрал бы ее, ее подругу, мать подруги и привел бы к себе. Но, когда я понял, что происходит, было уже слишком поздно", - рассказал Том.

Он не мог выйти из дома, так как на тот момент кибуц был захвачен террористами с оружием.

"Мне нужно было думать об Эмили. Она уже потеряла мать, я не мог рисковать собой, чтобы она потеряла еще и отца", - добавил мужчина.

8-летняя Эмили стала еще одной жертвой ХАМАС (фото предоставлено отцом Томом Хэндом)

В кибуце есть собственный добровольческий отряд экстренной помощи – 15 человек, которые должны защищать поселение до прихода армии. А военная база находится в нескольких минутах езды, поэтому жители Бери ждали их прихода с минуты на минуту.

Но тем, кому удалось спрятаться или забаррикадироваться в бомбоубежищах, вынуждены были ждать военных почти 20 долгих часов. В ЦАХАЛ потом сообщили, что им пришлось пройти многочасовые ожесточенные бои, чтобы получить контроль над Бери.

Жителей эвакуировали в ближайший отель на берегу Мертвого моря. И многие выжившие видели, что улицы поселения просто усеяны трупами. Вместе с выжившими был и Том Хэнд.

Он почти двое суток ждал любых новостей об Эмили, так как судьба девочки была неизвестна. И мужчина больше всего боялся, что дочка попала в плен к ХАМАС. Когда к нему пришла команда врачей, психиатров и социальных работников – он понял, что девочка погибла.

"Они сказали: "Мы нашли Эмили. Она мертва", а я просто сказал: "Да!". Я сказал "да" и улыбнулся, потому что этот вариант был лучшим из всего, что я мог предположить", - признается отец.

И из всех вариантов ее смерть оказалась наименее болезненной для отца.

"Она была мертва. Я знал, что она была не одна, она не была в секторе Газа, она не была в темной комнате, заполненной огромным количеством людей, толкающих друг друга. Если вы знаете что-нибудь, что делают с людьми в Газе, то знайте – это значительно хуже смерти. То, как там обращаются с людьми, у них нет ни еды, ни воды, они в темных комнатах, и находятся в ужасе каждую минуту каждого дня и так может продолжаться месяцами или даже долгие годы. Так что смерть была благословением… Абсолютным благословением." – со слезами на глазах сказал Том.

Рядом с ним сейчас его друзья и соседи по кибуцу. К Тому подходят друзья его дочери и обнимают. Они уже все понимают. Выжившие готовы вернуться в свой кибуц, как только разрешат военные.

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter's tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI