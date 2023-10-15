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Загинув як герой: 22-річний хлопець в Ізраїлі врятував наречену ціною власного життя

Хлопець урятував від загибелі свою дівчину ціною власного життя (скриншот)
Автор: Анна Шиканова

Нету Епштейну з кібуцу Кфар-Аза було лише 22 роки. І він став справжнім героєм 7 жовтня, під час першого дня нападу ХАМАС на селища в Ізраїлі, біля кордонів з Газою. Нета врятував свою дівчину ціною власного життя.

Деталі цієї історії повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на розповідь журналіста Ynet Матан Цурі.

Загинув як справжній герой

7 жовтня Нета Епштейн зустрів зі своєю дівчиною Ірен Шавіт в одному із поселень на кордоні із Сектором Газа. Терористи увірвалися до будинку молодих людей рано-вранці.

"Ми перебували на зв'язку із самого початку нападу. Терористи увірвалися на територію кібуцу і кинули гранату в кімнату, де знаходилися Нета та Ірен. І тоді мій син просто кинувся на гранату і накрив її своїм тілом, рятуючи кохану. І він врятував її. Ірен залишилася живою, а Нета загинув як справжній герой", - розповіла Аелет Епштейн, мама Нети.

У 17 років організував молодіжну акцію

Нета Епштейн відомий Ізраїлі. У 2018 році, коли йому було лише 17 років, він був одним з організаторів акції протесту молоді прикордонних районів із Газою.

Тоді тисячі молодих людей із поселень, що перебувають на кордоні з Газою, влаштували масову ходу - вони прийшли до кнесету в Єрусалимі, щоб вимагати від депутатів забезпечення безпеки мешканців регіону, що знаходяться на лінії вогню.

На той момент Нета навчався у випускному класі школи Шаар-ха-Негєв. Він дав невелике інтерв'ю, в якому наголосив, що їхню акцію підтримала молодь майже з усіх куточків Ізраїлю.

"Ця молодь просила лише одного: дайте нам дорослішати в тиші. Але вони не мали на увазі ту тишу, в якій їм уже ніколи не стати дорослими. Тепер вони залишилися молодими назавжди. Пробач нам, Нета. Ми вірили в негласний договір, підписаний між ними. громадянами країни та її керівництвом і вважали, що в разі потреби нас зможуть захистити. Пробач нам, що ми помилялися", - розповів Зоар Шпак, який супроводжував акції молоді з Кфар-Аза.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що жінка врятувала себе та доньку від ХАМАС за допомогою палиці та пилососу.

А ще писали, що батько загиблої від рук ХАМАС 8-річної Емілі розповів моторошні деталі.

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