В Японии на берегу моря нашли неизвестный шар, - СМИ (видео)

В Японии на берег моря выбросило неизвестный шар диаметром около 1,5 м. Место, где была обнаружена "находка", оцепили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское Daiichi TV.

"Полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока после того, как на берегу была обнаружена подозрительный шар", - говорится в сообщении.

Указано, что шар был найден на берегу моря в районе Цубои города Намамацу местной жительницей, которая и позвонила по телефону в полицию.

После чего доступ к пляжу в районе обнаружения "находки" закрыли, а движение в районе строго регулируется.

В настоящее время объект проверяется прибывшими на место специалистами. Фотографии шара были также направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.

Напомним, что за последнее время в воздушном пространстве США и Канады сбили четыре подозрительных объекта, которых назвали шарами-шпионами.

После чего разведка США заявила, что Китай использовал шары-шпионы для обширной программы наблюдения, впрочем как впоследствии заявил американский президент Джо Байден, подозрительные шары, вероятно, не несли вреда.

Добавим, недавно в Лондоне заявили, что Пекин мог использовать свои пули-шпионы и над воздушным пространством Великобритании.

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