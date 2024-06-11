10 игр, которые помогут расслабиться и забыть о стрессе

В современном мире стрессы и нагрузки стали неотъемлемой частью повседневной жизни, поэтому важно находить способы для расслабления и восстановления. Видеоигры могут служить отличным инструментом для этого, предлагая погрузиться в увлекательные виртуальные миры и отвлечься от забот.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Traqq Time Tracker , который предназначен для повышения продуктивности и управления рабочим временем.

Candy Crush Saga

Цена: Бесплатно с рекламой и встроенными покупками

Candy Crush - популярная игра-антистресс, в которой нужно передвигать разноцветные конфетки, чтобы собирать ряды из трех и более одинаковых. Игра настолько увлекательна, что в нее играют люди всех возрастов.

Музыкальное сопровождение также способствует расслаблению, особенно когда получается набрать высокий счет. Более того, благодаря продуманному игровому процессу, Candy Crush можно назвать и приложением для тренировки мозга.

Однако, будьте осторожны: Candy Crush вызывает привыкание. Начав играть, вы можете часами не выпускать телефон из рук. Поэтому главное - соблюдать чувство меры.

Доступность: Web, Android и iOS

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Spider Solitaire

Цена: Бесплатно

Spider Solitaire - это популярная разновидность классического пасьянса "Solitaire", в котором игрокам предстоит разложить все карты по убыванию ранга (от Короля до Туза) одной масти, чтобы затем убрать их с игрового поля.

Эта игра славится своими антистрессовыми свойствами, поскольку требует концентрации и стратегического мышления, что помогает отвлечься от тревожных мыслей и подарить успокаивающий, медитативный эффект.

Сочетание достижимых целей, необходимости решения задач и удовлетворения от очистки поля делают Spider Solitaire не только умственно стимулирующей, но и расслабляющей, приятной игрой для тех, кто хочет отвлечься от повседневных забот.

Solitaired предлагает игру на удобной платформе, где игроки могут выбирать фоны и колоды карт по своему вкусу, а также попробовать другие виды пасьянсов.

Доступность: Android

Spider Solitaire (фото: Traqq Time Tracker)

Bubble Wrap

Цена: Бесплатно

Bubble Wrap - это бесплатная игра-антистресс, которая подарит вам удовольствие от лопанья пузырьков! Она имитирует настоящую пузырчатую пленку, и лопать эти пупырки можно бесконечно. В игре Bubble Wrap доступны три мини-игры:

Быстрая: У вас есть одна минута, чтобы лопнуть как можно больше пузырей.

Лопни 500: надо как можно быстрее лопнуть 500 пузырьков

Лопни все: нужно лопнуть более 2000 пузырьков

Игра так же захватывает, как и лопание настоящей пузырчатой пленки! Вы можете менять размер пузырей, и при этом будет меняться звук их лопанья. Можно даже лопать несколько пузырей одновременно.

Доступность: App Store для iOS и iPad

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Flow Free

Цена: Бесплатно с рекламой и встроенными покупками

После тяжелого дня Flow Free поможет вам успокоиться. Все, что вам нужно сделать, это соединить две одинаковые фишки трубами. Игра действительно расслабляет, а приятное звуковое сопровождение поможет вам сосредоточиться. Чтобы решить головоломку, вам нужно покрыть все поле трубами, соединяющими соответствующие цвета.

Однако есть одно правило: трубы не должны пересекаться, а все клетки должны быть задействованы.

По мере прохождения игры сложность головоломок возрастает, и на поздних уровнях игра может стать настоящим испытанием. Так что, если ваша цель - снять стресс, лучше пока поиграть на начальных уровнях.

Доступность: Web, Android и iOS

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Pigment

Цена: бесплатная пробная версия 7 дней, затем 1,90 долларов в неделю

Pigment - это приложение-раскраска для взрослых, которое позволяет раскрашивать изображения множеством оттенков.

Раскрашивая, вы пробуждаете свою творческую энергию и можете экспериментировать любыми цветами. Более того, вы можете регулировать оттенки с помощью ползунка, добиваясь идеального тона.

Спокойная фоновая музыка создает атмосферу медитации, пока вы творите красочные узоры. Вы даже можете импортировать свои собственные рисунки и раскрашивать их прямо в приложении. Pigment - идеальное приложение для снятия стресса, когда вы чувствуете себя вымотанными.

Доступность: Android и iOS

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My Oasis

My Oasis - это расслабляющая игра-кликер, в которой вы будете строить острова, погружаясь в атмосферу умиротворяющих звуков и успокаивающей музыки. Игра позволит создать остров вашей мечты.

Это не просто развлечение, а настоящее спасение от стресса. Неторопливый игровой процесс сопровождается приятной графикой. Вы можете добавлять на острова деревья, цветы и животных. По мере того, как ваш оазис будет разрастаться, а остров оживать, стресс будет постепенно исчезать.

Доступность: Android и iOS

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Shadowmatic

Цена: Бесплатно с покупками в Google Play, 3.99 долларов в App Store для iOS, iPad и Apple TV

Shadowmatic - это креативная игра, которая сможет разбудить ваше воображение. Вращайте абстрактные изображения, чтобы найти узнаваемые фигуры в отбрасываемых ими тенях. При этом тени должны соответствовать окружающей обстановке.

Shadowmatic - это не просто игра, а увлекательный способ снять стресс, открывая для себя неожиданные и завораживающие образы. Игра предлагает различные игровые области, каждая из которых отличается уникальной концепцией, атмосферой и музыкальным сопровождением.

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Zenge

Цена: 0,99 долларов

Zenge - это одиночная игра-головоломка, повествующая историю Эона, одинокого путника, затерянного между мирами и временем. Рассказ ведется посредством чарующей музыки и изображений.

Игра создана исключительно для расслабления, поэтому в ней нет очков, звезд, счетчика ходов или каких-либо отвлекающих факторов. Просто скачайте и начните играть.

Ваша задача - всего лишь правильно соединить различные фигуры.

Доступность: Windows, macOS, Linux, App Store, Google Play и Steam

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Jigsaw Puzzle

Цена: бесплатно

Jigsaw Puzzle - это классическая игра-головоломка, которую любят многие. Суть игры заключается в том, чтобы передвигать фрагменты по доске, соединяя их друг с другом до тех пор, пока не получится целое изображение. Это практически то же самое, что собирать настоящий пазл, только носить его с собой можно куда угодно, не опасаясь потерять детали.

Доступноcть: iOS и Android

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Monument Valley

Цена: бесплатно с рекламой и встроенными покупками

Любите оптические иллюзии и необычные объекты? Тогда вам точно понравится Monument Valley! Эта инди-головоломка погрузит вас в волшебный мир невозможной архитектуры, где вам предстоит провести принцессу Иду по запутанным лабиринтам.

Ваша задача - открыть скрытые пути, разгадать оптические иллюзии и перехитрить загадочных людей-воронов. Ведите принцессу вперед, перемещая вращающиеся фрагменты головоломки, наслаждаясь захватывающим игровым процессом. Monument Valley - отличная игра для того, чтобы снять напряжение и погрузиться в мир фантазий.

Доступность: iOS и Android

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