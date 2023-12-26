Зафиксировано много вспышек на Солнце. В ближайшие часы Землю накроет сильная магнитная буря

27 декабря Землю накроет мощная магнитная буря, поскольку на Солнце зафиксировано множество вспышек. В этот день лучше уменьшить физические и умственные нагрузки во избежание ухудшения самочувствия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостное издание The Watchers .

Насколько сильна будет магнитная буря

Солнечная активность выросла до умеренного уровня. Исследователям удалось зафиксировать на поверхности звезды вспышки класса M.

Кроме того, 24 декабря начался выброс корональной массы. Первоначальный анализ свидетельствует о возможном влиянии этого явления до поздней ночи 27 декабря.

Таким образом, нестабильные условия геомагнитного поля будут ощущаться до конца суток 27 декабря.

Зафиксированные вспышки на Солнце (фото: watchers.news)

Что такое солнечные бури

Это взрывчатые процессы на Солнце, характеризующие выбрасыванием массивных потоков энергии, различных частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Большинство этих электрически заряженных частиц держит курс на Землю. Попадая в магнитное поле планеты, они начинают с ним взаимодействовать, тем самым разрушая.

Частицы из космоса могут препятствовать работе спутников, электрических сетей и средств связи. Именно из-за солнечных бурей время от времени происходят перебои с GPS, мобильной связью, телевидением и т. д.

Интересно, что проявление сильных солнечных бурь становится причиной возникновения северного и южного полярного сияния.

Как облегчить для себя этот период

Воздействие магнитных бурь проявляется индивидуально. У людей с особо повышенной чувствительностью может болеть голова, развиться мигрень, прыгать давление и ухудшаться свертываемость крови.

Чтобы избежать неприятных последствий, прежде всего позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не истощайте себя в спортзалах силовыми тренировками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от напитков, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Отдайте предпочтение травяным чаям.