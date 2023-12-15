На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за 6 лет: что известно
Космический корабль NASA зафиксировал 14 декабря огромный импульс излучения энергии из Солнца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Space.
Что известно о вспышке
Отмечается, что вспышка, которая произошла в 12:02, зарегистрирована как X2.8, что делает ее самой мощной солнечной вспышкой с сентября 2017 года.
Обычно вспышка обычно сопровождается корональным выбросом массы. Они посылают огромные облака солнечной плазмы, летящие в космос на миллионы миль в час. Кроме этого, этот взрыв может порождать геомагнитные бури.
Атмосфера Земли действует как барьер, предотвращающий негативное влияние солнечных вспышек на нашу планету. Однако это излучение все же может играть роль в нашей повседневной жизни, например, воздействуя на сигналы GPS и спутниковой связи, а также приводя к перебоям в работе радио.
"Действительно, сегодняшняя вспышка повлекла за собой глубокое коротковолновое радиозатемнение над США", - рассказали ученые.
На Солнце произошла мощная вспышка (фото: NASA/SDO)
Как мы писали ранее, ученые спрогнозировали гибель нашей планеты.
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