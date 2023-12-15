ua en ru
Пт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за 6 лет: что известно

Пятница 15 декабря 2023 09:13
UA EN RU
На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за 6 лет: что известно Фото: На Солнце произошла мощная вспышка (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Космический корабль NASA зафиксировал 14 декабря огромный импульс излучения энергии из Солнца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Space.

Что известно о вспышке

Отмечается, что вспышка, которая произошла в 12:02, зарегистрирована как X2.8, что делает ее самой мощной солнечной вспышкой с сентября 2017 года.

Обычно вспышка обычно сопровождается корональным выбросом массы. Они посылают огромные облака солнечной плазмы, летящие в космос на миллионы миль в час. Кроме этого, этот взрыв может порождать геомагнитные бури.

Атмосфера Земли действует как барьер, предотвращающий негативное влияние солнечных вспышек на нашу планету. Однако это излучение все же может играть роль в нашей повседневной жизни, например, воздействуя на сигналы GPS и спутниковой связи, а также приводя к перебоям в работе радио.

"Действительно, сегодняшняя вспышка повлекла за собой глубокое коротковолновое радиозатемнение над США", - рассказали ученые.

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за 6 лет: что известноНа Солнце произошла мощная вспышка (фото: NASA/SDO)

Как мы писали ранее, ученые спрогнозировали гибель нашей планеты.

Читайте также о том, что к Земле близится Дьявольская комета.

Читайте РБК-Украина в Google News
планети