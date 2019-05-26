Затриманий сепаратист, який ремонтував техніку бойовиків

Поліція затримала жителя ЛНР за співпрацю з бойовиками – усі деталі (фото: youtube.com/vice news)

Нацполіція заарештувала жителя "ЛНР" за співпрацю з бойовиками

Поліція затримала жителя "ЛНР", 61-річного жителя міста Сорокіне Луганської області за підозрою у співпраці з бойовиками. Про це 26 травня повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Луганській області.

"З січня по грудень 2015 року він обіймав посаду солдата ремонтної роти однієї з бригад бойовиків. У підрозділі чоловік займався ремонтними роботами на заводі "АЗЧ" в Сорокіне, де в той час знаходилася військова техніка його підрозділу. Менш ніж через рік чоловік вирішив покинути підрозділ бойовиків через важкі умови праці і поганого ставлення командирів", – повідомили в поліції.

Затриманий переданий СБУ.

"Я, житель Краснодону Луганської області, з січня по грудень 2015 року працював на заводі "АЗЧ", де була "народна міліція". У зв'язку з поганим становищем в селищі (не було ні зарплат, ні пенсій) довелося вийти на роботу. Замість зарплати нам давали гречку, крупу, коротше, сухпайки, до літа 2015 року, а потім почали платити рублем. Чотири місяці десь я отримував. Потім розрахувався, тому що скотиняче ставлення, важкий, довгий робочий день. Я, звичайно, каюсь, що вступив у "народну міліцію", більше такого не повториться", – сказав він.

Поліція затримала жителя ЛНР за співпрацю з бойовиками – всі деталі (відео: youtube.com)

Чоловік зізнався, що на підконтрольну уряду територію Луганської області він приїхав, щоб "відновити українську пенсію".

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