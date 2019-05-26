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Бойовики обстріляли Верхньоторецьке

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 11:36
Бойовики обстріляли Верхньоторецьке
Фото: наслідки обстрілу Верхньоторецького (fb.com /pressjfo.news)

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав

Російські збройні формування 24 травня обстріляли житлові будинки населеного пункту Верхньоторецьке в Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними української сторони Спільного центру з контролю та координації, 24 березня з 18:30 до 20:02 бойовики з станкових протитанкових гранатометів обстрілювали населений пункт Верхньоторецьке з боку окупованої Пантелеймонівки.

У суботу, 25 травня, спостерігачі зробили фотофіксацію фактів обстрілу Верхньоторецького з боку російсько-окупаційних сил.

"По вулиці Вишнева будинок 6 внаслідок розриву гранат згорів будинок. Крім того, по тій же вулиці Вишнева будинок 3 внаслідок попадання та розриву гранати, пошкоджено дах житлового будинку", - повідомили спостерігачі.

Зазначається, що в результаті обстрілів ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Бойовики обстріляли Верхньоторецьке

 

Нагадаємо, що минула доба, 25 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минула без втрат з боку українських військових. Бойовики 6 раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, з них один раз - з забороненого озброєння.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ у п'ятницю, 24 травня, отримав поранення український військовий. Його було госпіталізовано.

На Донбасі у п'ятницю загинув український військовий Медведчук вийде з переговорів по Донбасу
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