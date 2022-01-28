Чому жінки вибирають одружених, нарцисів і егоїстів: просте пояснення психолога

Практично кожна жінка має власні типи чоловіків, які їй здаються більш привабливими, ніж всі інші. І перебравши кілька чоловіків, схожих один на одного, вона замислюється про свій неправильний вибір.

Психологи розповіли, про що говорить вибір жінки за певними типами чоловіків. Про це пише Cluber.

Нарцис

Відмінні риси цього типу - самозакоханий, завжди в центрі уваги, говорить голосніше всіх, всіх намагається зачарувати та хоче підвищеної уваги до власної персони.

Але варто вам перейти на його сторону і доведеться постійно хвалити, захоплюватися і вислуховувати тонни критики.

Про що це говорить: Можливо, ви теж є нарцисом. А їх часто тягне один до одного. Ваші відносини швидко перетворюються в суперництво: хто з вас краще, успішніше, красивіше і хто отримає більше уваги.

Емоційно недоступний

Такі хлопці не готові до серйозних стосунків, не показують свої почуття і часом не замислюються ні про створення сім'ї, ні про серйозність ваших відносин.

Гірше того - ви постійно перебуваєте в невіданні про його почуття, емоції та думки та навіть часто не знаєте, чи є у вас відносини з ним взагалі.

Про що це говорить: Ви вважаєте, що не заслуговуєте кращого і дуже невпевнені в собі. Жінки часом так бояться залишитися на самоті, що не можуть сказати: "Я заслуговую зустрічатися з чоловіком, який буде мною захоплюватися". А потім піти.

Хлопець, який чекає від жінки допомоги у виправленні

На початку відносин ви розумієте, що він недостатньо хороший для вас. Але при розставанні він буде ідеальним чоловіком.

Коли ви починаєте з ним зустрічатися, у вас створюється враження, що ви заснували благодійний фонд - і вкладаєте, вкладаєте, вкладаєте…

Про що це говорить: У вас є гостра потреба що-небудь лагодити. Вам потрібно бути супергероєм, рятівником, доводити всім, що ви хороша людина. Можливо виною тому - ваші минулі відносини й зараз ви намагаєтеся спокутувати якусь провину.

Чужий чоловік

У нього вже є дівчина, наречена або дружина. Утримати його ви не зможете, оскільки він вже зайнятий. І вам доводиться задовольнятися другою роллю.

І, якщо він і кине все заради вас, то швидше за все ви самі закінчите відносини, оскільки перестанете бути його секретом. Або ж опинитеся на місці його колишньої дружини.

Про що це говорить: Ви просто не поважаєте себе. Якщо у вас вистачило нахабства вступити у відносини з чужим партнером, то ви не поважаєте й інших жінок.

Потай ви сподіваєтеся, що він кине дружину або наречену. Але по факту - ви не вірите, що заслуговуєте відносин з чоловіком, який буде тільки вашим.