"Завдання із зірочкою": у Львові малюк заблокувався в маминому авто разом з ключами

Патрульні Олександр Гончарук та Володимир Киселик помітили на вулиці міста Львова розгублену жінку з дитячим візочком біля автомобіля. Вони зупинилися, щоб дізнатися, що сталося.

Виявилося, що в машині знаходиться її півторарічний малюк. Автомобіль випадково закрився, а ключі й дитина залишилися всередині.

"Ситуації, з якими патрульні стикаються на службі, дуже різні. Наприклад, сьогодні львівським патрульним довелося вигадувати, як розважити півторарічну дитину так, щоб вона не помітила, що мами немає поруч. Однак, це було не просто завдання, а "завдання із зірочкою", оскільки в цей час малюк сам був закритий в салоні автомобіля", - розповів Білошицький.

Патрульні викликали на допомогу своїх колег - Віталія Роздольського та Михайла Ключника.

Другий автоекіпаж патрульних поїхав разом з мамою в Брюховичі Львівської області за другим комплектом ключів від автомобіля.

А патрульні залишилися біля закритого автомобіля з малюком. Вони відволікали дитину розмовами через закриті вікна і показували йому мультики на мобільних телефонах. Щоб малюк не помітив відсутність мами та не почав плакати. А дитина так захопилася спілкуванням з патрульними, що нічого і не помітила.