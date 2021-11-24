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У Донецькій області матір кинула 2-річного сина в чужому місті на вулиці та пішла пиячити

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Вугледар, Середа 24 листопада 2021 22:58
У Донецькій області матір кинула 2-річного сина в чужому місті на вулиці та пішла пиячити Колаж РБК-Україна: у Вугледарі жінка залишила маленького сина на вулиці без нагляду
Автор: Володимир Костирін

У Донецькій області жінка зі своїм 2-річним сином приїхала з селища Володимирівка до міста Вугледар, залишила дитину саму на вулиці, і відправилася пиячити. Покинутого малюка без нагляду дорослих помітила небайдужа жінка, яка звернулася до правоохоронців.

Про це 24 листопада передали в прес-службі поліції Донецької області.

Батьків дитини вдалося встановити, а самого хлопчика тимчасово доставили до лікарні у Волновасі.

29-річна мати малюка відмовилася пояснювати свій вчинок, і перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

"Поліцейські встановили, що родина знаходиться у складних життєвих обставинах та неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців та соціальних служб", - йдеться в публікації.

З жінкою провели профілактичну бесіду стосовно виконання обов'язків щодо виховання, догляду та утримання дитини. Також громадянку попередили про наслідки за нехтування ними.

Крім того, за невиконання батьківських обов'язків поліцейські склали протокол за ст. 184 КУпАП. Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав, а також про поміщення дитини до дитячого будинку.

"Поліцейські Волновахи висловлюють подяку небайдужій жительці Вугледара, яка не залишилася осторонь і допомогла врятувати дитину від можливої небезпеки", - розповіли поліцейські, а також закликали громадян не бути байдужими в подібних ситуаціях.

У Донецькій області матір кинула 2-річного сина в чужому місті на вулиці та пішла пиячити

У Вугледарі на вулиці знайшли хлопчика, якого мати привезла з іншого міста і залишила без нагляду (фото: dn.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Черкасах горе-мати заснула на новонародженому, і патрульні, які приїхали, ледве врятували дитину.

Нагадаємо також, днями стався інцидент у Білій Церкві, де 2-річний малюк у спідньому і босоніж бродив вулицями та шукав свою матір.

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Донецька область Волноваха
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