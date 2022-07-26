Навіщо в упаковці з м'ясом абсорбуюча прокладка. Маловідомий факт

Для багатьох людей це непотрібне, навіть неприємне марнотратство, оскільки іноді через забудькуватість вона може випадково прилипнути до м'яса в каструлі чи сковороді.

Однак ця штука насправді дуже корисна.

Для чого цей "буфер" в упакованому м’ясі?

Призначення прокладки - безпека харчових продуктів. Вона була спеціально розроблена для поглинання рідини з сирого м’яса, яка накопичується в упаковці.

Адже цей "сік" є потенційним джерелом бактерій, які можуть бути шкідливими для здоров'я. Коли ви розпаковуєте упаковку, ви ненавмисно ризикуєте розлити цю рідину по кімнаті.

Потім вона може поширитися на ваш робочий стіл, на посуд або навіть забруднити їжу, яку ви плануєте готувати.

Чи треба мити м'ясо з упаковки

Більшість людей промиває м'ясо під струменем води. Але це небажано робити. Вода потрапляє на м'ясо і розбризкується разом з соком, який потрапляє на різні поверхні.

На відміну від фруктів і овочів, м’ясо взагалі не потрібно мити.

Ще кілька важливих правил: