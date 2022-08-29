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Слухав російські пісні: Вітовська розповіла про таксиста у Карпатах, який назвав її ворогом

Ірма Вітовська розповіла про інцидент з таксистом (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська акторка Ірма Вітовська розповіла про інцидент, який трапився з нею у 2015 році, коли захисники ЗСУ вже рік боролися з окупантами. Зокрема, в Карпатах зірці потрапив таксист, який щиро не розумів, чому він повинен припинити спонсорувати країну-агресора.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За словами артистки, взимку 2015 року вона поїхала на відпочинок до Карпат, де вона скористалася послугами таксиста, щоб доїхати до готелю. В авто вона почула російські пісні, через що поставила водію запитання: "Навіщо ви це слухаєте?"

"Вже позаду був Іловайськ, Дебальцево, Донецький аеропорт, анексія Криму та окупація Донбасу. Багато вже загинуло та пропало безвісти. Були закатовані й ув’язнені. Відповідь була на кшталт, що це просто пісня. Вона гарна і про життя. Правда вимкнув та обурено підкреслив, що допомагає АТО", - написала Вітовська.

Акторка додала, що "ланцюгова ланка критичного зв’язку" таксиста скерувалася на пошук ворогів, якими нібито в його світобаченні стали пасажири, які "посміли" зробити зауваження.

Вітовська припустила, що до 24 лютого 2022 року більшість українців були цим таксистом. Вони не усвідомлювали, чому "прості російські" пісні, серіали, спектаклі і фільми не мали місця в країні, яка веде війну з РФ.

"Всі, хто не розуміє оце "просто" - вороги, нацики, упороті та "сільнаумні", - зазначила вона.

Також вона додала, що навіть на сьомий місяць повномасштабної війни не всі українці відмовилися від російського контенту.

Раніше Ірма Вітовська висловлювалась про російську мову в Україні.

Також артистка розповідала про загрозу повномасштабного вторгнення Росії та закликала бути готовими до можливої війни.

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