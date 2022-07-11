Навіщо додавати трохи борошна у раковину? Маловідомий і дуже корисний прийом

Дивовижно, але звичайне борошно може згодитися для вашої раковини. Цей природний засіб може стати альтернативою дорогим хімікатам.

Про це пише Sante Plus.

Як допоможе борошно вашій раковині?

Виявляється, надати блиску раковині можна за допомогою борошна. Цей інгредієнт дуже ефективно видаляє залишки жиру, плями, а також повертає блиск.

Розсипте 4 столові ложки борошна по всій поверхні вашої раковини. Залиште на кілька хвилин, а потім протріть м’якою тканиною або вологою губкою.

Потім промийте поверхню і спостерігайте за результатом!

Як ще борошно можна використати у побуті?

Видалить складні плями

За допомогою борошна можна вивести кров чи вино з килима. Насипте невелику кількість цього порошку на ще свіжу пляму. Порошок вбере рідину і не дасть плямі просочитися далі в тканину. Дайте борошну висохнути, а потім очистіть забруднену ділянку чистою тканиною або щіткою.

Допоможе очистити столові прибори

Металеві предмети, столове срібло засяють як нові. Але для цього окрім борошна нам знадобляться інші інгредієнти. Змішайте: склянку борошна, склянку білого оцту, півсклянки солі.

Нанесіть цю пасту товстим шаром на різні кухонні приналежності і дайте постояти кілька хвилин. Потім вимийте водою із засобом для миття посуду, й висушіть чистою бавовняною або лляною тканиною.

Відмиє плями від підлоги

Якщо ваша підлога (лінолеум, кахель, ламінат, паркет) покриті плямами, посипте її борошном. А потім протріть шваброю, просоченою оцтом.