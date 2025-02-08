Почему нужно ждать 60 минут, прежде чем застилать кровать: причина вас удивит!

Почему нельзя застилать кровать после пробуждения

Доктор Кунал Суд рассказал, что это может увеличить вероятность того, что в постели возникнут пылевые клещи, бактерии и грибки.

Пылевые клещи - это мизерные вредители, которых привлекают мертвые клетки кожи в постельном белье. Они также появляются в спальнях с высоким уровнем влажности.

"Когда мы спим, то потеем, и когда вы застилаете кровать утром, то задерживаете эту влагу в простынях", - добавил медик.

Также названы самые распространенные предупреждающие признаки наличия пылевых клещей:

сухой кашель

зуд кожи

чихание

затрудненное дыхание

покраснение глаз

нарушение сна

Доктор Суд добавил, что крошечные вредители также могут усугубить аллергию и астму. Стирка постельного белья при горячей температуре (60 градусов) и тщательное вытирание пыли во всей спальне могут уменьшить вероятность появления пылевых клещей.

Как обнаружить пылевых клещей

Пылевые клещи - почти прозрачные крошечные паукообразные существа длиной всего 0,2-0,33 мм.

Самые большие колонии пылевых клещей обычно обитают в постельном белье, матрасах, мягкой мебели, текстиле и в мягких игрушках. Из-за небольшого размера они достаточно легко переносятся на небольшие расстояния просто движением воздуха.

Прежде чем застилать кровать утром, доктор советует один час подождать и открыть жалюзи после того, как проснетесь і только тогда застелить. Это позволит этой влаге высохнуть и уменьшить риск появления пылевых клещей.