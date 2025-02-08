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Почему нужно ждать 60 минут, прежде чем застилать кровать: причина вас удивит!

Почему нельзя застилать кровать после пробуждения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Людей еще с детства учат поддерживать чистоту в комнате и застилать кровать сразу после пробуждения. Однако, такая привычка является очень вредной и может привести к возникновению пылевых клещей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Почему нельзя застилать кровать после пробуждения

Доктор Кунал Суд рассказал, что это может увеличить вероятность того, что в постели возникнут пылевые клещи, бактерии и грибки.

Пылевые клещи - это мизерные вредители, которых привлекают мертвые клетки кожи в постельном белье. Они также появляются в спальнях с высоким уровнем влажности.

"Когда мы спим, то потеем, и когда вы застилаете кровать утром, то задерживаете эту влагу в простынях", - добавил медик.

Также названы самые распространенные предупреждающие признаки наличия пылевых клещей:

  • сухой кашель
  • зуд кожи
  • чихание
  • затрудненное дыхание
  • покраснение глаз
  • нарушение сна

Доктор Суд добавил, что крошечные вредители также могут усугубить аллергию и астму. Стирка постельного белья при горячей температуре (60 градусов) и тщательное вытирание пыли во всей спальне могут уменьшить вероятность появления пылевых клещей.

Как обнаружить пылевых клещей

Пылевые клещи - почти прозрачные крошечные паукообразные существа длиной всего 0,2-0,33 мм. 

Самые большие колонии пылевых клещей обычно обитают в постельном белье, матрасах, мягкой мебели, текстиле и в мягких игрушках. Из-за небольшого размера они достаточно легко переносятся на небольшие расстояния просто движением воздуха.

Прежде чем застилать кровать утром, доктор советует один час подождать и открыть жалюзи после того, как проснетесь і только тогда застелить. Это позволит этой влаге высохнуть и уменьшить риск появления пылевых клещей.

 

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