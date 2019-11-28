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Забули у в'язниці: під Києвом засудженого вирішили не відпускати після відбуття строку

STYLERКурйози    28.11.2019 - 18:08
Забули у в'язниці: під Києвом засудженого вирішили не відпускати після відбуття строку
В колонії під Києвом не відпустили засудженого після терміну (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

За фактом скандалу у виправній колонії під Києвом призначено розслідування

Засудженого не відпустили з місця позбавлення волі після відбуття строку покарання. Інцидент стався в Бориспільській виправній колонії №119, розповіли у прес-службі прокуратури Київської області.

Чоловік поскаржився на дії адміністрації зампрокурору після того, як 9 листопада - по закінченню встановленого строку - його "забули" відпустити та безпідставно утримували у в'язниці.

Повідомляється, що в цьому питанні була проведена перевірка.

Забули у в'язниці: під Києвом засудженого вирішили не відпускати після відбуття строку

В колонії під Києвом не відпустили засудженого після терміну (Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Зазначається, що "факт незаконного позбавлення волі засудженого тривалий час був відомий керівництву установи та відповідальним за обчислення строку покарання працівникам", однак звільнили чоловіка з виправної установи тільки після втручання прокуратури, йдеться в повідомленні

27 листопада у зв'язку з "казусом" було призначено службове розслідування, аби встановити винних осіб та притягнути до відповідальності.

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