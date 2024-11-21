Не забудьте поздравить близких с Днем Ангела: запомните новые даты всех важных праздников

Романа Кесарийского

Первыми всегда поздравляли с Днем Ангела Романов - в день памяти дьякона из Кесарии Палестинской, проживавшего в Антиохии во время гонений христиан за императора Диоклетиана.

Он призвал заключенных оставаться верными вере, даже под угрозой пыток. Его приговорили к сожжению, но от смерти спас сильный ливень. Нелюди вырвали ему язык, но он и дальше вдохновлял христиан, даже своей мученической смерти в 304 году.

По новому календарю Романа было 18 ноября, но вы можете поздравить тех близких, которые еще не перешли на новый календарь, потому что по старому обычаю Романа было 1 декабря.

Святой великомученицы Катерины

Екатерина Александрийская была образованной женщиной и ярой защитницей христианства. Согласно легендам, эта бесстрашная женщина пыталась обратить на веру языческих философов. За свою веру она была казнена, а перед тем испытала страшные мучения.

Праздник Екатерины в народе считается праздником девичьей судьбы. Накануне девушки гадают на свое будущее и любовь, а в праздник - молятся за свое женское счастье.

По новому календарю Екатерины отмечают 24 ноября. А по старому - праздник 7 декабря.

Андрея Первозванного

Андрей был первым из учеников, которого призвал Иисус и после вознесения Христа, он проповедовал христианство в разных странах, в том числе - на территории современной Украины.

В "Повести временных лет" Андрей Первозванный поднялся по Днепру и благословил место, где построили впоследствии Киев. Он предсказал, что на этом городе будет большой город. А еще его считают покровителем Киевской Руси.

На Андрея происходят самые большие гадания девушек на суженого и замужества, а еще готовится первая особая кутья.

По новому календарю Андрея теперь празднуют 30 ноября, а по старому календарю праздник 13 декабря.

Святого Николая

Это день памяти христианского святого Николая Чудотворца (Мирликийского), который известен своими благотворительными поступками, помощью бедным и нуждающимся. А еще Святой Николай по всему миру - покровитель путешественников, моряков и всех нуждающихся в помощи и защите.

Кроме того, существует легенда, что Святой Николай дарил подарки бедным детям, поэтому и возникла традиция приветствовать детей именно в его день. Подарки кладут под подушку или складывают в тапочки, носки, непослушным детям Святой приносит ризочки.

По новоюлианскому календарю Святой Николай придет к нам 6 декабря, а по старому календарю его всегда ждали 19 декабря.

Святой Анны

Святая Анна и ее муж, праведный Иоаким, были Боготцами, отцами Богородицы. Супруги молили Бога о ребенке и их просьбы были услышаны - так на свет появилась Мария, будущая мать Иисуса Христа. Но у родителей было важное условие - они должны были отдать дочь на служение Богу, поэтому им пришлось отвести девочку в храм еще маленькую.

Святая Анна - покровительница женщин, беременных и матерей. Именно ей в этот день молятся и просят покровительства и помощи по всему, что связано с женской природой. В этот день женщины и девушки собираются вместе, много говорят, готовятся к зимним праздникам и украшают дом.

По новому календарю чествовать Святую и поздравлять всех женщин с именем Анна мы будем 9 декабря, а по старому календарю эта дата - 22 декабря.

Святого Василия

В городе Кесария в 329 году родился будущий святой Василий Великий. Он был из знатной семьи и имел хорошее образование. Однако Василий отказался от богатой и светской жизни и посвятил себя Богу.

На Василия христиане чтят его память, засевают пшеницей, молятся святому. По приметам первым в этот день в дом должен зайти мужчина.

По новому календарю Василия празднуем 1 января, по старому календарю - 14 января.

Какие еще праздники будем отмечать

24 декабря - Сочельник (по старой традиции 6 января)

25 декабря - Рождество Христово (по старой традиции 7 января)

26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы (по старой традиции 8 января)

31 декабря - Маланки (по старой традиции 13 января)

5 января - второй Святой Вечер или "Голодная кутья" (по старому обычаю 18 января)

6 января - Крещение Господне или Иордана (старый стиль - 19 января)

7 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня святого Иоанна (20 января)