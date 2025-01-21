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Забытые украинские слова на букву "и", которые сейчас почти не используют: таких есть целых 13!

Вторник 21 января 2025 08:00
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Забытые украинские слова на букву "и", которые сейчас почти не используют: таких есть целых 13! Какие в украинском языке слова начинаются с "и" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В украинском языке есть много слов, которые использовали наши предки. Большинство из них вышло из употребления и сейчас даже трудно догадаться, какое они имели значение. Например, слова, которые начинаются с "и" и таких есть целых 13.

Какие слова, начинающиеся с "и" были в украинском языке раньше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Древние слова на "и"

"и" - в древности использовали короткие слова, например "и" говорили вместо местоимений "его" и "он".

"Иде", "идеже" - где

"Иж" - что

"Иже", "яже", "еже" - какой, какая, какое

"Израда" - измена

"Иле" - сколько, настолько

"Имати" - пленить, брать.

"Ино" - да, то

"Интенция" - намерение, цель.

"Интрата" - прибыль

"Искусить" - попробовать

"Исполчиться" - стать в боевой порядок.

"Истязать" - в буквальном значении "истязать вопросами", то есть - выспрашивать, задавать вопросы.

Есть и еще один список слов, начинающихся на "и" - из словаря украинского языка Бориса Гринченко.

  • Индича
  • Индичий
  • Индичитися
  • Индичка
  • Индичня
  • Индор
  • Индута
  • Индюр
  • Иней
  • Инжир
  • Иний
  • Инколи
  • Инкуди
  • Инний
  • Иногди
  • Иностранный
  • Иноязычный
  • Инслиза
  • Инч
  • Инчий
  • Иншак

Забытые украинские слова на букву &quot;и&quot;, которые сейчас почти не используют: таких есть целых 13!

Скриншот из словаря Бориса Гринченко

А есть ли сейчас слова, начинающиеся с "и"?

Вы удивитесь, но и сейчас в украинском языке есть слова, которые начинаются с буквы "и". Например:

  • Ива - дерево
  • Идол - то же, что и идол
  • Инжир - ягода
  • Индичина - мясо индейки
  • Индор - то же, что индик.
  • Ирститися - в 1924 году это слово имело значение "креститься".
  • Икатися - когда человек имеет икоту.
  • Иначий (инчий) - иной, другой.

Ранее мы писали о том, какое украинское слово сбивает россиян с толку.

А также мы рассказывали о том, какие 5 слов перевести на украинский быстро не могут даже те, кто хорошо знает язык.

При написании материала использованы источники: словарь "Старых и непонятных слов" и "Словарь украинского языка" Бориса Гринченко.

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