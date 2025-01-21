Забытые украинские слова на букву "и", которые сейчас почти не используют: таких есть целых 13!

В украинском языке есть много слов, которые использовали наши предки. Большинство из них вышло из употребления и сейчас даже трудно догадаться, какое они имели значение. Например, слова, которые начинаются с "и" и таких есть целых 13.

Какие слова, начинающиеся с "и" были в украинском языке раньше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Древние слова на "и"

"и" - в древности использовали короткие слова, например "и" говорили вместо местоимений "его" и "он".

"Иде", "идеже" - где

"Иж" - что

"Иже", "яже", "еже" - какой, какая, какое

"Израда" - измена

"Иле" - сколько, настолько

"Имати" - пленить, брать.

"Ино" - да, то

"Интенция" - намерение, цель.

"Интрата" - прибыль

"Искусить" - попробовать

"Исполчиться" - стать в боевой порядок.

"Истязать" - в буквальном значении "истязать вопросами", то есть - выспрашивать, задавать вопросы.

Есть и еще один список слов, начинающихся на "и" - из словаря украинского языка Бориса Гринченко.

Индича

Индичий

Индичитися

Индичка

Индичня

Индор

Индута

Индюр

Иней

Инжир

Иний

Инколи

Инкуди

Инний

Иногди

Иностранный

Иноязычный

Инслиза

Инч

Инчий

Иншак

Скриншот из словаря Бориса Гринченко

А есть ли сейчас слова, начинающиеся с "и"?

Вы удивитесь, но и сейчас в украинском языке есть слова, которые начинаются с буквы "и". Например: