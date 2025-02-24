Никогда не забудем. Украинские артисты, погибшие на войне, защищая страну с оружием в руках

Паша Ли

Украинский актер трагически погиб в первые дни полномасштабной войны. Он волонтерил в Ирпене, когда часть города захватили оккупанты. Вместе с другими звезда должен был эвакуироваться, однако он решил заехать домой, чтобы забрать вещи. К сожалению, автомобиль, в котором ехал Паша, расстреляли враги, и его жизнь оборвалась на месте.

Последнее фото Паши Ли (фото: instagram.com/pashaleeofficial)

Ярослав Гаркавко

Звезда "Лиги смеха" также трагически погиб на войне, защищая родную землю от оккупантов. Ему было всего 26 лет. Защитник, как известно, выступал в "Лиге Смеха" в составе команды "ОГО" и "Воробушек". Его жизнь оборвалась в декабре 2022 года.

Ярослав Гаркавко (фото: t.me/ligasmeha)

Илья Грабар

Это родной брат танцовщика Назара Грабара, который также служил, но сейчас демобилизован. Илья погиб под Бахмутом во время боя с российскими оккупантами. Это случилось в конце декабря 2022 года.

Илья Грабар (фото: instagram.com/1.grabar)

Карим Гуламов

До войны селебрити работал телеведущим военного хит-парада на одном из музыкальных каналов. Когда РФ начала полномасштабное вторжение, звезда взял в руки оружие и встал на защиту родины. Его жизнь оборвалась в июле 2022 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области, когда он наехал на мину.

Тело Абдулкарима кремировали. Часть праха развеяли над Черным морем, часть похоронили на кладбище "Полек" в городе Обухов, в городе Ирпень посадили дуб с прахом воина в "Покровском парке".

Карим Гуламов (фото: instagram.com/m1ukraine)

Евгений Светличный

Актер, который снялся в фильме "Носорог", погиб в июле 2023 года. Он был бойцом первой отдельной штурмовой роты "Гонор" первого отдельного механизированного батальона "Волки да Винчи", названного в честь героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Светличному было 29 лет.

Евгений Светличный (фото: twitter.com/DzevelinB)

Алексей Хильский

Жизнь актера оборвалась во время выполнения одного из боевых заданий. Он служил в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск в должности главного сержанта взвода разведки роты.

Хильский участвовал в наступательных операциях в Херсоне, а также стоял на обороне Бахмута и Соледара. Муж Надежды Хильской получил несколько ранений, проходил лечение и реабилитацию, а после снова возвращался на фронт. Последнее ранение оказалось для него смертельным.

Алексей Хильский (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Богдан Колесник

Актер погиб от ранений, полученных на фронте - это произошло в декабре 2023 года. Его жена, Надежда, говорила, что защитник должен был вернуться домой в середине января, но этого, к сожалению, не произошло.

"Мы с дочкой так ждали тебя домой, никто и ничем не поможет... деньги он нам выслал, в тот же день знал, что страшно, но молчал, у нас все есть, кроме него", - высказывалась избранница о погибшем герое.

Богдан Колесник (фото: facebook)

Василий Кухарский

Актер театра и кино также выбрал военную форму вместо престижной звездной профессии. Он присоединился к ВСУ с первых дней. К сожалению, 7 декабря 2023 года стало известно, что в результате полученных на фронте ранений жизнь Василия оборвалась.

Василий Кухарский (фото: facebook)

Андрей Доманский

Звезда пошел защищать родную страну с первых дней полномасштабной войны. Андрей работал в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Ивана Корчеги, где исполнил более 40 ролей.

Он присоединился добровольцем к ВСУ и имел позывной "Артист". Воевал в Макарове и на Херсонском направлении. В одном из боев получил контузию, прошел лечение, а позже мужчину уволили со службы. Однако через некоторое время он снова вернулся. Трагическую весть о его смерти сообщили в апреле 2024 года.

Андрей Доманский (фото: facebook)

Юрий Мелофон

39-летний музыкант, диджей и основатель лейбла Moon Records после начала полномасштабной войны занимался волонтерством, а в августе 2022 года присоединился к транспортировке воды для жителей Николаева, когда оккупанты уничтожили водопровод. Позже он стал добровольцем 35-й бригады. Жизнь Юрия оборвалась на фронте 2 декабря прошлого года - во время выполнения боевого задания.

Юрий Мелофон (фото: instagram.com/lavika)

Филипп Стахов

Это черновицкий общественный деятель и музыкант, который имел позывной Фил. Он был воином буковинского подразделения "Альбин", входящего в 12-ю бригаду специального назначения "Азов".

Филипп Стахов (фото: facebook.com/oblrada.cv.ua)

Яков Ткаченко

Актер театра и кино также отдал свою жизнь за Украину. О его гибели стало известно 14 декабря 2024 года. Он вступил в ряды ТрО Днепра в первые дни полномасштабной войны, и с тех пор служил в составе 128-й бригады ТрО, участвуя в боях в Донецкой области.

Яков Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

Владимир Антоненко

Это украинский музыкант родом из Одессы. Он был участником ряда hardcore/screamo коллективов. О гибели воина на фронте стало известно в середине января прошлого года.

Владимир Антоненко (фото: instagram.com/dughousehc)

Антон Прасоленко

Украинский театральный актер погиб на войне в результате полученных осколочных ранений в марте 2023 года. Он принимал участие в боевых действиях на востоке. Коллеги, комментируя трагическое известие, говорили, что мужчина "не мог оставаться в стороне и жить в своем мире" - поэтому пошел на войну, когда началось полномасштабное вторжение.

Антон Прасоленко (фото: facebook.com/f11s125)

Владимир Фединчук

Жизнь актера оборвалась в январе прошлого года в боях под Михайловкой Донецкой области. Он присоединился к ВСУ добровольцем и до того, как отправиться на фронт, активно выступал на сцене.

Владимир Фединчук (фото: facebook)

Андрей Чепиль

Это участник кавер-групп Frisson Band и Smerichka, а также он играл на трембите в фольк-группе "КораЛЛи". Жизнь Андрея оборвалась на фронте в июне 2023 года - во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Исполнителю было всего 29 лет.

Андрей Чепиль (фото: Instagram)

Сергей Шкварченко

Украинский танцор и военнослужащий был участником Ансамбля имени Павла Вирского. Он получил звание заслуженного артиста Украины, а в 2022 году поступил в ВСУ, чтобы защищать независимость своей родины. Жизнь звезды оборвалась в декабре того же года в результате минометного вражеского обстрела.

Сергей Шкварченко (фото с сайта Верховной Рады)

Олег Бобало

Это известный режиссер, жизнь которого также унесла война. Он погиб на фронте в конце декабря 2022 года неподалеку Бахмута. Режиссер участвовал в боях против вагнеровцев как пехотинец, помогая побратимам, хотя на фронте служил на позиции артиллериста. Воину удалось отбить ожесточенные атаки, однако он получил тяжелое осколочное ранение, которое оказалось смертельным.

Олег Бобало (фото: facebook.com/oleg.bobalo)