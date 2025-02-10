15 продуктов, которые никогда нельзя класть в морозильник

Замораживание продуктов - это удобный способ продлить продолжительность хранения пищи. Впрочем, не все продукты пригодны для замораживания. Некоторые из них теряют свою текстуру, расслаиваются или становятся несъедобными после размораживания.

О том, какие продукты никогда нельзя класть в морозилку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People .

Соусы на основе молока и сливок

Хотя замораживание молока или сливок может показаться хорошим способом продлить срок их хранения, эти продукты имеют тенденцию расслаиваться при размораживании, приобретая зернистую, водянистую текстуру. Это же самое происходит с супами и соусами, в которых есть сливки.

Лиственная зелень для свежих салатов

Лиственная зелень, такая как салат, шпинат и капуста, не сохраняет свою первоначальную текстуру после замораживания и размораживания из-за высокого содержания воды.

Это означает, что замораживать салат и другую листовую зелень для дальнейшего использования в свежих салатах не рекомендуется.

Однако, по словам садовода и кулинарной писательницы Джули Мартенс Форни, можно замораживать зелень, если она будет использоваться в супах и смузи.

Вареная паста

Замораживание готовых макаронных изделий часто приводит к тому, что при разогревании они становятся клейкими, кашеобразными. Если вы готовите блюда заранее, лучше заморозить соус отдельно, а свежую пасту приготовить при необходимости.

Если заморозка - единственный вариант, готовьте макароны аль денте и добавляйте небольшое количество масла для хранения, как советует Тиффани, основательница сайта для планирования бюджета на продукты Don't Waste the Crumbs.

Сырой картофель

Как и листовая зелень, сырой картофель плохо переносит замораживание из-за высокого содержания воды, а при размораживании становится кашеобразным и зернистым. Хранить сырой картофель следует в сухом прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей для длительного хранения.

Яйца в скорлупе

Замораживание целых яиц в скорлупе приводит к тому, что жидкость внутри расширяется, что может привести к растрескиванию скорлупы и порче яйца.

Чтобы безопасно заморозить яйца, их рекомендуют взбить вместе и хранить в герметичном контейнере или заморозить их отдельными порциями, используя форму для льда.

Жареные продукты

После замораживания и разогрева жареные продукты теряют свою характерную хрустящую текстуру, часто становятся мягкими и размокшими. Лучше храните остатки в холодильнике, а затем разогрейте в духовке или фритюрнице, чтобы восстановить хрустящую корочку,

Мягкие сыры

Мягкие сыры, такие как сливочный сыр, рикотта и козий сыр, плохо замораживаются и имеют тенденцию расслаиваться или становиться зернистыми после размораживания.

Твердые сыры, такие как чеддер, пармезан и гауда, наоборот, лучше подходят для замораживания, их можно натереть на терке и хранить для дальнейшего использования.

Салаты с майонезом

Салаты и другие блюда, приготовленные с майонезом, плохо замораживаются, поскольку майонез отделяется в процессе размораживания. По словам кулинарной писательницы Лорен Дэвид, это приводит к водянистой, неаппетитной текстуре.

Свежие травы

Такие травы, как базилик, кинза и петрушка, теряют свой аромат и текстуру, если хранить их как есть. Вместо этого кулинарные консультанты советуют измельчить травы и заморозить их в формах для льда с оливковым маслом. Затем эти травяные кубики можно добавлять в супы и соусы.

Огурцы

Из-за высокого содержания воды огурцы после замораживания становятся кашеобразными и скользкими. Лучше всего хранить их свежими в холодильнике для салатов и закусок.

Йогурт

Хотя технически вы можете есть размороженный йогурт (и он сохранит свои питательные и пробиотические свойства), при замораживании он разделяется. Это означает, что он, скорее всего, будет иметь более водянистую, зернистую текстуру.

Целые авокадо

Целые авокадо после размораживания становятся коричневыми и кашеобразными. Для хранения в морозилке рекомендуют нарезать авокадо ломтиками или кубиками и закрыть его в герметичном контейнере с добавлением лимонного или лаймового сока.

Водянистые фрукты

Фрукты с высоким содержанием воды, такие как арбуз и цитрусовые, после размораживания становятся кашеобразными и теряют свою текстуру.

Помидоры

Замораживание сырых помидоров приведет к тому, что после размораживания они станут мягкими и водянистыми, что делает их непригодными для салатов или свежих блюд. Однако вы можете смело замораживать их для использования в супах и соусах.

Кофе в зернах

Для многих это может стать неожиданностью, но замораживание кофейных зерен может ухудшить их вкус, поскольку влага влияет на их натуральные масла, и кофейные зерна впитывают запахи из морозильной камеры.

Вместо этого храните их в герметичном контейнере в прохладном темном месте для оптимальной свежести.