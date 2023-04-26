Как сделать окна безопасными для детей и защитить от падения: важные советы

Случаи травмирования детей из-за открытых или не плотно закрытых окон, к сожалению, не редкость, и порой они приводят к трагедиям. Ведь беспечные любознательные малыши, не осознавая риски, без опасений тянутся к подоконникам, чтобы понаблюдать за происходящим на улице. Особенно риск такой угрозы возрастает в теплое время года.

На что важно обращать внимание и какие простые, но важные правила следует соблюдать родителям, чтобы сделать окна в квартире безопасными для детей - читайте в материале ниже.

Риски для детей из-за окон, что нельзя делать

Во время проветривания жилья не забывайте плотно закрывать двери в комнате, где отрыто окно, чтобы ребенок не смог попасть в помещение с открытыми рамами.

Основное правило остается неизменным - не следует оставлять ребенка в комнате, где окно или открыто, или у крохи есть возможность самостоятельно это сделать. Важно также проверять фурнитуру и оконную систему, чтобы убедиться, что малыш не сможет сам его открыть.

Для минимизации таких рисков не рекомендуют не ставить стулья, столы, диваны и другие предметы интерьера возле окон, чтобы малыш не воспользовался ними как ступеньками.

Поощрять игры детей на подоконниках не следует, как и часто демонстрировать малышу, держа их на руках, как что-то увлекательное происходит за стеклом, или возле окна показывать, как на улице идет папа или мама, играются другие детки. А во время подобных обзоров нужно крепко держать ребенка и быть готовым к его резким движениям.

Москитная сетка способна создавать иллюзию безопасности, но сама она не выдержит вес ребенка и не сможет спасти от падения, если кроха воспользуется ей как опорой.

Специалисты также рекомендуют устанавливать на окно ручки с замком, на что потребуется всего пару минут, зато масса пользы, и при необходимости можно снять ручку и забрать с собой, что позволяет оставлять окно на проветривание без открывающего риска.

"Если нет желания или возможности менять ручки, можно просто их выкрутить, причем прямо сейчас, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. Для этого нужно отверткой открутить болты, которыми закреплена рукоятка, убрать их, а саму ручку используйте только при необходимости", - отмечают в Полтавском областном центре общественного здоровья.

Какие средства помогут сделать окна безопасными для детей

Блокирующие металлические защелки - блокаторы - крепятся на нижнюю часть оконного профиля и не дают малышам повернуть оконную ручку. Правда тут важно учитывать, что для детей постарше такой способ защиты уже не будет настолько эффективным.

Так, более серьезной защитой могут стать ручки со встроенным замком - то есть замена обычных оконных ручек на такие механизмы. Они позволят сделать пластиковые окна полностью недоступными для детей (тут важно не забывать не оставлять ключ, блокирующий оконную конструкцию, в доступном для детей месте).

Есть еще специальные детские замки, которые монтируются на нижнюю часть рамы, и не дают ребенку раскрыть оконную конструкцию. Максимум, что может сделать малыш, - перевести раму в режим проветривания. А вот раскрыть настежь без ключа никак не получится.