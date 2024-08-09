Забудьте о зависаниях. Это приложение поможет повысить производительность вашего Macbook

Что влияет на производительность вашего Mac

Когда вы используете свой Mac месяцами или даже годами без удаления неиспользуемых данных, ваш компьютер начинает медленно загружаться и открывать приложения, не говоря уже о том, что вы теряете дисковое пространство, которое можно использовать для более важных вещей.

Однако ручная очистка системы, безусловно, утомительна, и у большинства пользователей нет времени на резервное копирование и форматирование всего Mac.

Безопасен ли CleanMyMac X для вашего Mac?

CleanMyMac X - это мощный инструмент для поддержания и оптимизации производительности Mac.

Хотя macOS имеет встроенную функцию управления хранилищем Mac, CleanMyMac X дает вам больше контроля над тем, что вы удаляете, и глубже проникает в систему. В то же время инструмент очень интуитивно понятен и прост в использовании.

Программное обеспечение разработано компанией MacPaw, известной своими отличными программными продуктами для пользователей Mac. Они стоят за другими популярными приложениями, такими как ClearVPN, CleanMyPhone и платформой подписки на приложения Setapp.

Программное обеспечение MacPaw доступно в Mac App Store и нотаризовано Apple, поэтому оно безопасно для использования.

Кроме того, Apple регулярно представляет и добавляет CleanMyMac X в свои списки коллекций приложений в Mac App Store.

Приложение полностью безопасно для вашего Macbook (фото: 9to5Mac)

Что приложение может делать

CleanMyMac X предлагает 49 инструментов для поиска и удаления скрытых файлов, устаревших кэш-файлов, старых загрузок, файлов журналов и многого другого. Устраняя этот беспорядок, вы можете сэкономить место и повысить производительность системы.

Если вы не хотите ни о чем беспокоиться, Smart Scan сделает это за вас. Он находит мусор на вашем Mac и предлагает простые задачи оптимизации, которые вы можете выполнить. Одним щелчком мыши можно удалить мусор и потенциально освободить гигабайты места на вашем Mac.

Однако CleanMyMac X также позволяет очищать определенные аспекты вашего компьютера, такие как вложения электронной почты и кэши приложений.

Оно также показывает вам список всех ваших приложений, поэтому вы знаете, какие из них занимают больше всего места и какие вы используете не очень часто.

Говоря о приложениях, CleanMyMac X также помогает защитить ваш Mac, обнаруживая доступные обновления для всех приложений на вашем Mac. Кроме того, он может сканировать и удалять вредоносное ПО.

Модуль удаления вредоносных программ, работающий на движке Moonlock, отлично справляется с обнаружением сложных вредоносных файлов, которые часто остаются незамеченными.

Регулярно запуская его, вы можете обнаружить уязвимости от рекламного ПО, вирусов, шпионского ПО и даже майнеров криптовалюты. Кроме того, база данных CleanMyMac регулярно обновляется, чтобы защитить вашу систему от новых угроз.

Программное обеспечение может даже повысить производительность системы за счет запуска скриптов обслуживания, очистки кэша DNS и освобождения оперативной памяти. Просто нажмите "Сканировать", чтобы выполнить проверку всей системы, а затем нажмите "Запустить", чтобы восстановить место и скорость.

CleanMyMac X спокойно сможет очистить гигабайты ненужной информации (фото: 9to5Mac)

Стоимость приложения

Вы можете приобрести CleanMyMac X с помощью подписки, либо пожизненной лицензии. План для одного Mac стоит 39,95 долларов в месяц, а лицензию можно купить за 89,95 долларов. Также есть возможность поделиться лицензией или подпиской с несколькими Mac.

CleanMyMac X также доступен через подписку Setapp. Вы также можете попробовать его бесплатно в течение 7 дней, прежде чем принять решение.