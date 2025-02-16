5 веских причин, почему надо отказаться от верхних шкафов на кухне

В последнее время дизайн кухни без верхних шкафов становится все более популярным. Однако, перед тем как остановиться на таком варианте, стоит взвесить все плюсы и возможные неудобства.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает все особенности кухни без верхних шкафов, чтобы сделать ее не только стильной, но и удобной.

Больше пространства и легкость в дизайне

Главный плюс кухни без верхних шкафов - это ощущение простора и легкости. Открытый верх делает интерьер визуально шире, а потолок кажется выше. Особенно это актуально для небольших кухонь, где каждый сантиметр имеет значение.

К тому же отсутствие громоздких шкафчиков позволяет создать более стильный и современный дизайн. Пространство можно использовать для декоративных элементов или оригинального освещения. А если кухня совмещена с гостиной, такой подход сделает интерьер более гармоничным и воздушным.

Больше места для вместительных и удобных тумб

Чтобы компенсировать отсутствие верхних шкафов, стоит уделить внимание нижним тумбам. Их можно сделать больше и вместительнее, расширив полезный объем кухни. Дополнительно можно установить шкафы-колонны или нишевые системы хранения.

Увеличение высоты нижних тумб на 10 см также поможет удобно расположить всю необходимую кухонную технику. Встроенные органайзеры и выдвижные ящики значительно упрощают пользование такими шкафами. Благодаря этому кухня будет не только просторной, но и функциональной.

Удобство в пользовании без необходимости тянуться вверх

Отсутствие верхних шкафчиков избавляет от необходимости постоянно тянуться вверх за вещами. Все кухонные предметы расположены ниже, что значительно упрощает доступ к ним.

Однако это означает, что нужно предусмотреть эргономичные выдвижные системы для удобного пользования. Выдвижные полки, плавные механизмы закрывания и органайзеры помогут сделать нижние шкафы максимально практичными.

Вместо стандартных полок можно установить выдвижные корзины или вертикальные секции для тарелок и кастрюль. Таким образом, даже без верхних шкафов кухня остается комфортной и удобной.

Высокие шкафы на стене - устаревший и неудобный дизайн кухни (фото: Freepik.com)

Большое поле для стильного декора

Отсутствие верхних шкафов открывает больше возможностей для стильного оформления кухни. Большая свободная стена может стать главным акцентом в дизайне.

Один из лучших вариантов - установка крупноформатного кухонного фартука из керамической плитки, стекла или декоративного камня. Также можно использовать декоративные панели или сочетание различных оттенков краски.

Стену можно оформить полочками с декоративными элементами, но стоит помнить, что они будут нуждаться в уходе. Правильный подход к декору сделает кухню еще более уютной и привлекательной.

Меньше пыли и легче уборка

Один из самых больших плюсов кухни без верхних шкафов - это отсутствие мест для накопления пыли. Обычно верхние шкафы, если они не доходят до потолка, становятся "пылесборниками". Без них уборка становится значительно легче, ведь нет необходимости протирать верхние поверхности.

Однако, если установить открытые полки, они тоже будут нуждаться в уходе. Поэтому стоит выбирать материалы, которые легко чистятся, например, ламинированное дерево или металл. Дополнительно можно установить мощную вытяжку, чтобы уменьшить оседание жира на открытых поверхностях. Так кухня будет оставаться чистой и ухоженной без лишних усилий.