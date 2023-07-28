Забудьте о масле и сметане. Врач рассказала о первой помощи при солнечных ожогах

Как помочь себе при солнечных ожогах

Врач рекомендует первое, что вам следует сделать, это уйти из прямого солнца – и желательно в помещение. Там охладите кожу.

Приложите к пораженной коже чистое полотенце, смоченное прохладной водой. После этого наденьте свободную необременительную одежду из мягких тканей.

Старайтесь пить много воды. Солнечный ожог притягивает жидкость к поверхности кожи от остального тела. Употребление дополнительного количества воды, когда вы обгорели на солнце, помогает предотвратить обезвоживание. Чаще принимайте прохладные ванны или душ, чтобы облегчить боль.

Как только вы выйдете из ванны или душа, осторожно протрите себя досуха, но оставьте немного влаги на коже. Потом нанесите увлажняющий крем, чтобы удержать воду в коже - это может помочь облегчить чувство стянутости.

Что нельзя делать при ожогах

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Нанесение жирного крема или мази может усилить боль, задерживая тепло на коже. Поэтому масло, сметана не должны использоваться для помощи при каких-либо ожогах. Используйте увлажняющий крем, содержащий алоэ вера или сою, чтобы успокоить обгоревшую кожу.

Избегайте продуктов, содержащих спирт. Вы можете взять каламиновый лосьон, чтобы успокоить легкие солнечные ожоги.

Пантенол пенка содержит спирт и для первой помощи при любых ожогах не подходит. Если определенный участок дает особый дискомфорт-зуд, вы можете применить гидрокортизоновый крем, который можно приобрести без рецепта. Попытайтесь охладить средство в холодильнике перед нанесением.

Не лечите солнечные ожоги средствами, такими как бензокаин, поскольку они могут раздражать кожу или вызвать аллергическую реакцию.

Если вам очень больно – примите парацетамол или ибупрофен внутрь. Если на коже появились волдыри, дайте им зажить.

Пузыри на коже означают, что у вас солнечный ожог второй степени. Не нужно прокалывать пузыри, поскольку они образуются, чтобы помочь вашей коже зажить и защитить вас от инфекции.