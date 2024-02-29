Забудьте о них навсегда. Вредные привычки, которые могут "убить" ваш ноутбук только так

Ставить устройство на одеяла и мягкую мебель

Ноутбуки выделяют много тепла, а небольшие размеры не позволяют оснастить их такими же эффективными системами охлаждения, как у десктопных компьютеров. Поэтому даже не особенно мощные лэптопы могут быстро нагреваться.

Когда ноутбук стоит на твердой поверхности, например на столе, его вентиляционные отверстия на днище и по бокам открыты и свободно пропускают потоки воздуха.

Но когда вы берете с собой работающий лэптоп в кровать или ставите его на диван, мягкие одеяла или подушки способны запросто заблокировать решетки, что в итоге приведет к перегреву. Не говоря уже о том, что на кровати или на диване ноутбук будет собирать больше пыли и ворса, чем на столе.

Спать в обнимку с лэптопом тоже не рекомендуется. Может получиться так, что вы смотрели интересный сериал всю ночь, задремали, а наутро обнаружили, что раздавили ноутбук. Поэтому либо откажитесь от просмотра фильмов в кровати, либо приобретите специальную подставку.

Ставить устройство на покрывала и прочие поверхни может повлиять негативно на работу устройства (фото: Freepik)

Перегревать ноутбук

Избегайте размещения вашего ноутбука в слишком теплых местах - например, под прямыми солнечными лучами на подоконнике, в салоне автомобиля, а также рядом с лампами накаливания и обогревателями.

Во-первых, это может привести к перегреву компонентов ноутбука и его выходу из строя. Во-вторых, чрезмерно высокая температура может даже вызвать плавление пластиковых элементов устройства.

Сильно трясти устройство

Избегайте размахивания ноутбуком, когда переносите его, или трясения в момент эмоционального волнения, чтобы избежать повреждения жесткого диска. Твердотельные накопители (SSD) обычно устойчивы к сильным колебаниям, в то время как механические жесткие диски (HDD) более уязвимы.

Для сохранения данных старайтесь перемещать ноутбук осторожно и избегайте сильных трясок во включенном состоянии. Также важно выбирать подходящую сумку для переноски и предпочитать качественные чехлы, чтобы обеспечить надежную фиксацию и защиту от ударов при использовании транспорта.

Игнорировать необходимость обслуживания

В определенный момент любой ноутбук начинает работать с перегруженными вентиляторами даже при незначительной нагрузке и производить звуки, напоминающие рев реактивного двигателя. Эти "крики о помощи" указывают на необходимость провести очистку внутренних компонентов ноутбука от пыли и других отложений.

Если вы игнорировали эту процедуру в течение многих лет, в системе охлаждения наверняка накопилось множество загрязнений.

Если ваш ноутбук находится под гарантией, рекомендуется передать его на профессиональную чистку в сервисный центр. В противном случае вы можете попробовать провести обслуживание самостоятельно.

Не игнорируйте обслуживание вашего ноутбука (фото: Freepik)

Редко убираться в комнате

Люди, которые пренебрегают уборкой своей комнаты, даже когда там клубками катается пыль, сталкиваются с тем, что их техника чаще перегревается и выходит из строя. Это правило относится не только к ноутбукам, но и к настольным компьютерам.

Однако ноутбуки более уязвимы к пыли, поскольку, как упомянуто ранее, их системы охлаждения менее эффективны по сравнению с компьютерами. Регулярная уборка хотя бы раз в неделю, а также протирание пыли со стола с ноутбуком, значительно продлит срок его службы.

Поднимать ноутбук за дисплей

Многие, когда решают передвинуть открытый ноутбук с места на место, поднимают его за крышку. Так делать не стоит. Во-первых, это может привести к повреждению петель, которые соединяют верхнюю и нижнюю части ноутбука. Во-вторых, при поднятии за крышку вы оказываете давление на матрицу, что может привести к неисправности экрана.

Закрывать крышку с хлопком

В кино мы часто видим, как хакеры, успешно завершив взлом секретного объекта, эффектно закрывают крышку своего ноутбука. Это выглядит стильно, однако в реальной жизни неосторожное закрытие крышки может привести к повреждению петель или даже разбитию экрана.

Особенно опасно закрывать крышку не глядя, если на клавиатуре оставлены наушники - это может привести к повреждению экрана и гарнитуры.

Открывать крышку за один край

Поднимать крышку ноутбука за один угол - это вредная привычка, которая со временем может привести к поломке петель. Эти детали спроектированы так, чтобы равномерно распределять нагрузку с обеих сторон. Поэтому, чтобы сохранить экран в рабочем состоянии на долгий срок, рекомендуется поднимать крышку обеими руками и равномерно.

Держать устройство одной рукой

Когда вы удерживаете закрытый ноутбук одной рукой, захватывая его сверху и снизу пальцами, вы оказываете излишнее давление на корпус и матрицу. Пользователи, применяющие такой метод, часто удивляются, почему на экране появляется темное пятно в месте давления.

Более того, когда вы держите открытый ноутбук за один угол, под весом устройства может трескаться пластик корпуса. Также существует риск повредить дисковод, если он присутствует в вашем устройстве. И, конечно же, существует вероятность случайного падения ноутбука. Чтобы избежать этих неприятных ситуаций, рекомендуется держать компьютер двумя руками снизу.

Пить напитки поблизости

Распространенная сцена: многие люди употребляют кофе (или другие напитки) во время работы за ноутбуком. Тем не менее, следует воздерживаться от этого. Одна из самых частых причин неисправностей в технике - попадание внутрь жидкостей.

Поэтому старайтесь держать стаканы с кофе, соками и газировкой подальше от ноутбука.

Важно отметить, что при попадании влаги на лэптоп есть шанс, что он останется рабочим. Однако напитки с содержанием сахара практически наверняка вызовут загрязнение и окисление компонентов устройства, и восстанавливать его придется с помощью ремонта, который может быть довольно дорогим.

Содержание сахара в напитках может вызвать окисление компонентов ноутбука (фото: Freepik)

Крутить шнур питания

Иногда кабели питания могут выходить из строя, однако продолжать передавать заряд в определенном положении. Вместо того чтобы заменить их на новые, нерадивые владельцы ноутбуков предпочитают при каждом подключении устройства к сети электропитания вращать штекер в разъеме до тех пор, пока он не займет "рабочее" положение.

Эта манипуляция не только занимает дополнительное время, но и представляет опасность для ноутбука. В конечном итоге вы можете механически повредить разъем питания, или неисправный шнур может вызвать короткое замыкание. Если кабель не функционирует, лучше приобрести новый.

Есть над клавиатурой

Ноутбукам могут причинить вред не только напитки, но и еда. Когда вы наслаждаетесь чем-то вкусным, поедая при этом закуску прямо над лэптопом, крошки могут попадать на клавиатуру и внутренние компоненты. Это может снизить эффективность системы охлаждения или нанести ущерб механическим частям, особенно если кусочки еды попадают внутрь устройства в неудачный момент.

Крошки от еды могут забить внутренние компоненты ноутбука (фото: Freepik)

Бросать ноутбук

Еще одна вредная привычка, которую часто демонстрируют в фильмах, - это момент, когда главный герой заканчивает работу с компьютером, решительно закрывает крышку и небрежно бросает ноутбук на стол или кровать.

Такие броски и столкновения могут повредить как корпус устройства, так и его внутренности. Именно поэтому важно избегать грубого обращения с ноутбуком и не допускать таких действий со стороны детей.

Напомним, что ноутбук не является спортивным снарядом, несмотря на мнения некоторых людей. Например, Мэтт Наннери установил мировой рекорд по метанию ноутбука, бросив его на расстояние 24,48 метра. Однако он, вероятно, мало заботился о сохранности самого устройства.

Разряжать батарею до нуля

В интернете гуляет много мифов о том, как продлить срок службы аккумуляторов разных девайсов. Самый распространенный из них звучит так: вы должны периодически разряжать батарею вашего устройства до нуля, а потом снова заряжать ее.

Это было справедливо для старых аккумуляторов. Но современные литий-ионные батареи не подвержены перезаряду, и у них нет проблем, связанных с профилями заряда. А вот сажать аккумулятор до нуля вредно, поэтому подключайте ноутбук к сети как минимум при 20 процентах заряда.

Разрядка ноутбука до нуля может угробить батарею (фото: Freepik)