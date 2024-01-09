Что делать, если вы пролили на свой ноутбук жидкость

В силу разных причин наши портативные компьютеры часто встречаются с жидкостями: то чай пролил, то вода попала. Первое, что приходит на ум, - начать считать, сколько денег теперь придется вычесть из своего бюджета на ремонт или новый девайс. Однако не стоит торопиться с тратами, а лучше сделать несколько процедур, которые помогут спасти ваш компьютер.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт SalvageData .

Если ноутбук подключён к электросети, немедленно отключите его

Выдерните кабель зарядки из розетки и своего компьютера, а после и все остальные шнуры, присоединённые к ноутбуку. Вода и электричество не самое безопасное сочетание как для техники, так и для вас.

Переверните и выключите ноутбук

Переверните аппарат клавиатурой вниз, чтобы вода, которая могла попасть внутрь, вытекла наружу. Одновременно нажмите на кнопку питания и удерживайте её, пока экран не погаснет. Это самый быстрый способ выключить устройство.

Отключите все устройства

Отключите от ноутбука все внешние устройства. Флешки, карты памяти, USB-модем, даже батарею! При контакте компьютера с водой может пострадать не только он, но и эти аксессуары.

Вытрите ноутбук

Теперь полностью вытрите свой ноутбук, не переворачивая его обратно. Идеально для этой цели подойдёт хлопковое полотенце: оно отлично впитывает любые жидкости. Можно использовать и бумажные салфетки.

Если ничего из этого нет, спасайте аппарат всем, что попадётся под руку.

Особое внимание уделите клавиатуре: вода легко затекает под клавиши. Не забудьте протереть порты и отверстие для охлаждения.

Проверьте работу устройства через 48 часов

Если через двое суток ноутбук получится включить, скопируйте важные данные на сторонние носители. Дело в том, что повреждения могут проявить себя не сразу. Возможно, последствия контакта с водой напомнят о себе через несколько дней или даже недель и компьютер выйдет из строя.

Что делать, если внутрь ноутбука попали кофе, вино или чай

Жидкости с добавками опаснее для ноутбука, чем вода. Кофейная гуща, сахар и другие примеси в этих напитках могут засорять и окислять комплектующие, причиняя им дополнительный ущерб. В конце концов, клавиши ноутбука могут стать липкими и даже отказаться работать.

Во избежание проблем лучше почистить ноутбук изнутри ещё до просушки. Вы можете сделать это самостоятельно, разобрав аппарат и удалив всю грязь с помощью бумажных салфеток или ватных тампонов, смоченных в небольшом количестве спирта. Но помните, что самостоятельная разборка аннулирует гарантию.

Корпусы разных ноутбуков могут сильно отличаться по дизайну и порядку разбора. Если никогда не вскрывали своё устройство, поищите в Сети инструкцию по обслуживанию такой же модели.

Если высушенный ноутбук больше не включается или вы не хотите чистить его самостоятельно, можете обратиться за профессиональной помощью в сервисный центр.