Забудьте о них навсегда! 6 "полезных" советов, которые убивают огород и уничтожают урожай

Для подкормки и защиты растений иногда дачники используют вещества, которые наши бабушки применяли из-за недостатка специальных средств и знаний. И если часть из этих самодельных препаратов просто неэффективна, то другие могут серьезно навредить посадкам.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, всегда ли "народные" рецепты так хороши, безопасны для природы и эффективны?

Пищевая сода раскисляет почву и уничтожает грибок на растениях

Сложно не согласиться с таким утверждением, ведь сода - это щелочь, и она, по идее, должна хорошо раскислять почву. Но дело в том, что для качественного раскисления нужен кальций, а в обычной пищевой соде его нет. Зато в ней много натрия, который ухудшает структуру почвы, делает ее более липкой, что опасно для растений.

Есть также кальцинированная сода, но, несмотря на название, кальция она содержит мало, а потому совсем не подходит для раскисления. При этом регулярное использование соды на участке гарантированно вызывает засоление почв.

Что же касается борьбы с грибковыми инфекциями, то раствор соды для этой цели не имеет достаточной концентрации, чтобы действительно уничтожить патогены. А вот избыток натрия растения гарантированно получат, из-за чего еще больше ослабнут.

Йод прекрасно лечит растения от болезней

Йод стоит недорого и есть почти в каждой аптечке, поэтому неудивительно, что его широко применяют в саду и огороде, наделяя чудодейственными свойствами.

Принято считать, что йод способен справиться с фитофторой, серой гнилью, антракнозом и другими недугами. Часто его используют и для подкормки растений, в частности садовой клубники, томатов, огурцов.

На самом деле во всех чудо-рецептах доля йода незначительна, чтобы справиться с реальной проблемой. Все эти "1-2 капли на ведро" - абсолютно смешная дозировка, которая не наносит вреда фитопатогенам и не дает никакой пользы растениям. Чтобы йод действительно имел эффект на болезни, нужно в одном ведре развести не менее десятка бутылочек. Но такая концентрация способна сжечь листья растений.

Соль хороша для подкормки растений, против сорняков и вредителей

Обычная поваренная соль, или хлорид натрия, уже много лет не оставляет внимания дачников. Что только с ней не делают: поливают свеклу, чтобы она была сладкой, а морковь и лук - чтобы избавиться от вредителей, забрасывают солью сорняки и т. д.

Однако все это - опасное заблуждение, которое может нарушить экологическое равновесие на участке. Дело в том, что дефицит натрия редко встречается в природе, а вот засоление почв - все чаще. И немалое влияние в этом имеет бесконтрольное внесение соли. Поэтому следует подобрать более безопасные способы для подкормки растений, борьбы с вредителями и сорняками.

Многие, на первый взгляд, полезные вещества вредят растениям (фото: Freepik.com)

Перекись водорода отлично борется с болезнями и вредителями

Не стоит напрасно тратить перекись водорода, опрыскивая ею грядки. Она не способна ни вылечить растения, ни прогнать вредителей, ни дать значительного профилактического эффекта. Дело опять же в слабой дозе и быстром испарении вещества.

А вот для чего перекись точно рекомендуется использовать - это дезинфекция посевного материала (замочите семена на 10 минут, затем промойте под проточной водой).

Дрожжи - идеальное удобрение

Каждый дачник мечтает, чтобы урожай "рос как на дрожжах". А некоторые огородники используют дрожжи на своих грядках в прямом смысле, ведь считается, что эти живые микроскопические грибы - идеальная подкормка. Но не все так просто.

Дрожжи стимулируют разложение органики, делая ее более доступной для почвенной микрофлоры и растений, активно выделяют азот. Однако одновременно поглощают из земли много калия и кальция, которые очень важны для посадок. В результате листья растений скручиваются и опадают. Поэтому не следует слишком часто вносить дрожжевые подкормки.

Органику можно использовать везде и в любом виде

Категорически нет! Такой миф может серьезно навредить дачным культурам. Неразложившуюся органику можно внести в посадочные лунки или закомпостировать, при этом в первом случае не следует сильно надеяться на превосходный результат.

Полезно приготовить и питательные настои, например, из банановой кожуры. А вот просто высыпать под кусты луковую шелуху, заваренный чай и прочие отходы нельзя, иначе растения могут заболеть грибком. И получить какое-то питание из этих куч тоже для них проблематично, пока органика полностью не разложится.

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