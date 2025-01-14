Забудьте о "мертвых зонах". 10 способов усилить сигнал Wi-Fi в каждом уголке дома

Проверьте проводное подключение к интернету

Прежде чем винить Wi-Fi в медленной скорости, убедитесь, что интернет-соединение, поступающее в ваш дом, работает должным образом. Для этого подключите компьютер напрямую к роутеру с помощью Ethernet-кабеля. Если у вашего ноутбука нет порта Ethernet, потребуется адаптер USB-Ethernet.

Запустите тест скорости интернета. Если результаты теста не совпадают с указанной в вашем тарифном плане скоростью, возможно, стоит связаться с вашим интернет-провайдером, заменить роутер или модем.

Если скорость интернета соответствует тарифному плану, но все равно кажется медленной, возможно, пришло время рассмотреть вариант перехода на более быстрый тариф.

Если проводное соединение работает исправно, попробуйте снова провести тест скорости через Wi-Fi, стоя рядом с роутером. Если вы получаете хорошую скорость рядом с устройством, но в других комнатах она заметно падает, проблема может заключаться в недостаточном покрытии Wi-Fi.

Если же скорость интернета остается низкой даже в непосредственной близости от роутера, возможно, ваше оборудование устарело и требует замены.

Speedtest (фото: PCMag)

Обновите прошивку роутера

Прежде чем вносить изменения в настройки, стоит обновить прошивку роутера. Производители роутеров регулярно улучшают программное обеспечение, чтобы выжать максимум скорости и стабильности соединения.

Насколько просто обновить прошивку, зависит от производителя и модели вашего устройства. В большинстве современных роутеров этот процесс встроен в интерфейс настроек, и все, что нужно сделать - нажать кнопку обновления прошивки.

После входа в настройки найдите инструмент обновления в разделе "Система". Даже если ваш Wi-Fi работает нормально, обновление прошивки стоит делать регулярно, чтобы повысить производительность, получить новые функции и защиту от угроз.

На более старых моделях роутеров может потребоваться посетить сайт производителя, скачать файл прошивки с его страницы поддержки и загрузить его через интерфейс администрирования. Это немного утомительно, но полезно, так как такое простое действие может решить многие проблемы.

Однако, если у вас до сих пор роутер, который требует ручной загрузки обновлений, возможно, пора задуматься о замене устройства на более современное.

Если вы хотите выжать максимум из своего текущего роутера, можно рассмотреть установку сторонней прошивки, например, DD-WRT с открытым исходным кодом. Она может повысить производительность устройства и открыть доступ к расширенным функциям, таким как установка VPN прямо на роутер.

Настройка такого программного обеспечения немного сложнее, но для опытных пользователей это может быть оправданным шагом.

(фото: PCMag)

Оптимально разместите маршрутизатор

Не все дома одинаково хорошо распределяют Wi-Fi-сигнал. На самом деле, расположение роутера может значительно повлиять на зону покрытия беспроводной сети. Кажется логичным поставить роутер в шкаф или у окна, рядом с входным кабелем, но это не всегда лучший вариант.

Как правильно разместить роутер:

Разместите роутер в открытом пространстве, подальше от стен и препятствий, чтобы избежать помех и перегрева

Постарайтесь установить роутер в центре дома, чтобы сигнал легче достигал всех углов

Если есть возможность убрать хотя бы одну стену между роутером и рабочим местом, это может значительно улучшить производительность Wi-Fi

Избегайте размещения роутера рядом с мощными бытовыми приборами или электроникой, так как они могут негативно влиять на сигнал

Если у вашего роутера есть внешние антенны, установите их вертикально для увеличения зоны покрытия

Попробуйте поднять роутер выше - установите его на стене или на верхней полке для лучшего сигнала

(фото: PCMag)

Измените частоту Wi-Fi-сети

Зайдите в настройки администратора вашего роутера и проверьте, на какой частоте работает сеть. Если у вас двухдиапазонный маршрутизатор, то переключение на частоту 5 ГГц может обеспечить более высокую скорость соединения по сравнению с более распространенной частотой 2,4 ГГц.

Помимо увеличенной скорости, сеть на 5 ГГц менее подвержена помехам от других сетей и устройств, поскольку эта частота используется реже.

Однако при переходе на 5 ГГц стоит учитывать и некоторые недостатки. Хотя она обеспечивает более высокую скорость при оптимальных условиях, она хуже проходит через препятствия и имеет меньшее покрытие по сравнению с 2,4 ГГц. Это значит, что сигнал на 5 ГГц может не доходить до отдаленных комнат так же хорошо, как на 2,4 ГГц.

Большинство современных двухдиапазонных роутеров позволяют использовать одинаковое имя сети (SSID) для обоих диапазонов. Зайдите в настройки администратора роутера, найдите параметр сети на 5 ГГц и задайте ей такое же имя и пароль, как у вашей сети на 2,4 ГГц.

Таким образом, устройства смогут автоматически подключаться к сети с более сильным сигналом. Если ваш роутер не поддерживает одинаковое имя для двух диапазонов, дайте сети на 5 ГГц другое название - например, SmithHouse-5GHz, - и подключайтесь к ней вручную, когда это возможно.

Измените частоту Wi-Fi-сети (фото: PCMag)

Измените канал Wi-Fi-сети

Интерференция - одна из главных причин снижения скорости интернета, особенно если вы живете в густонаселенном районе. Сигналы от других Wi-Fi-сетей, беспроводных телефонов, микроволновых печей и других электронных устройств могут создавать помехи. Поэтому важно знать, на каком канале работает ваша сеть.

Большинство роутеров автоматически выбирают канал, но если соседние сети используют тот же канал, это создает "заторы" сигнала. Хороший роутер с настройкой "Автоматически" постарается выбрать наименее загруженный канал, но старые или бюджетные устройства могут использовать заранее заданный канал, что может стать проблемой.

Измените канал Wi-Fi-сети (фото: PCMag)

Если вы используете компьютер с Windows, вы можете проверить, какие каналы используют соседние сети. Откройте командную строку и введите команду: netsh wlan show all. Вы увидите список беспроводных сетей и каналы, которые они используют.

Если автоматическая настройка канала не дает хороших результатов, зайдите в админ-панель вашего роутера, откройте раздел беспроводных сетей (Wireless) и вручную выберите канал, который менее загружен в вашем районе.

После этого снова проведите тест скорости, чтобы проверить, стал ли сигнал лучше по сравнению с автоматическим выбором канала.

Учтите, что загруженность каналов может меняться со временем, поэтому, если вы выбрали канал вручную, периодически проверяйте, остается ли он оптимальным для вашей сети.

Какие каналы используют соседние сети (фото: PCMag)

Избавьтесь от “незваных гостей" в вашей Wi-Fi-сети

Проблема с медленным интернетом может быть не только в помехах или слабом сигнале. Если ваша сеть использует слабый пароль или не защищена им вообще, кто-то из соседей может подключаться к вашему Wi-Fi без вашего ведома. Например, если сосед скачивает несколько фильмов в 4K через вашу сеть, качество ваших видеозвонков резко ухудшится.

Чтобы обнаружить нежелательных подключений, используйте инструменты вроде Wireless Network Watcher, которые показывают все устройства, подключенные к вашей сети. Некоторые роутеры также имеют встроенный анализатор трафика, который отображает, какие устройства потребляют наибольшее количество данных.

Если вы обнаружили "захватчика", обязательно защитите сеть сильным паролем и установите протокол безопасности WPA2 или WPA3, поскольку WEP давно считается ненадежным и легко взламывается.

Wi-Fi (фото: NirSoft)

Управляйте качеством соединения (QoS)

Современные роутеры часто имеют функцию Quality of Service (QoS), которая позволяет ограничивать объем трафика для определенных приложений. QoS можно найти в разделе расширенных настроек в интерфейсе администратора роутера.

Например, вы можете настроить приоритет для видеозвонков, чтобы они имели больший доступ к интернету по сравнению с загрузкой файлов. Это позволит вам избежать обрывов связи во время звонков, даже если кто-то параллельно скачивает большой файл с Dropbox.

Некоторые роутеры даже предлагают готовые настройки одним кликом, такие как мультимедийный или игровой режим, чтобы вы были уверены, что эти приложения получат приоритет.

Если вы стримите игры и делите сеть с другими пользователями, настройка QoS может существенно улучшить ваше интернет-соединение.

Управляйте качеством соединения (фото: PCMag)

Замените антенну

Если ваш роутер использует внутреннюю антенну, стоит подумать о добавлении внешней, поскольку она обычно обеспечивает более мощный сигнал. Возможно, ваш роутер изначально поставлялся с антеннами, которые можно прикрепить самостоятельно. Но если их не было или они давно потерялись, многие производители роутеров продают внешние антенны отдельно.

Вы можете выбрать между всенаправленными антеннами, которые отправляют сигнал во все стороны, или направленными антеннами, которые концентрируют сигнал в одном конкретном направлении.

Большинство встроенных антенн являются всенаправленными, поэтому, если вы планируете купить внешнюю антенну, убедитесь, что она помечена как "усиленная" (high-gain), чтобы действительно заметить разницу.

Однако направленная антенна часто оказывается более эффективным решением, поскольку маловероятно, что слабый сигнал есть во всех направлениях. Направьте внешнюю антенну в сторону зоны с плохим сигналом, и она улучшит покрытие в этом месте.

Внешняя антенна обеспечивает более мощный сигнал (фото: TP-Link)

Обновите устаревшее оборудование

Даже если вы хотите получить максимум от своего текущего оборудования, на старых устройствах добиться высокой производительности невозможно. Если ваш роутер был куплен несколько лет назад, вполне вероятно, что он использует устаревшую версию Wi-Fi.

Старые роутеры могут ограничивать скорость соединения и иметь меньший радиус действия. Например, максимальная пропускная способность для стандарта 802.11g (Wi-Fi 3) составляет всего 54 Мбит/с, тогда как 802.11n (Wi-Fi 4) поддерживает до 300 Мбит/с.

Все вышеупомянутые настройки помогут лишь в ограниченной мере, если у вас устаревшая модель.

Если вы перейдете на роутер с поддержкой Wi-Fi 6, вы теоретически сможете достичь скорости до 10 Гбит/с. А роутеры Wi-Fi 6E имеют доступ к еще большему диапазону частот, что обеспечивает лучшее покрытие и производительность.

Кроме того, современные роутеры предлагают такие функции, как QoS (управление качеством соединения), а также более эффективный выбор каналов и интеллектуальное распределение диапазонов для устройств, поддерживающих 5GHz.

Некоторые новые роутеры также оснащены технологией MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multiple Output), как, например, модель TP-Link Archer AX11000. Эта технология позволяет роутеру одновременно отправлять и получать несколько потоков данных на разные устройства без снижения скорости. Однако для использования MU-MIMO устройства также должны поддерживать этот стандарт.

Однако даже если ваш роутер новый, у вас могут быть старые устройства, которые поддерживают устаревшие стандарты Wi-Fi. Например, если вы купили компьютер за последние 10 лет, он, скорее всего, поддерживает адаптер 802.11ac. Но чем старше устройство, тем меньше вероятность, что оно будет совместимо с современными технологиями.

Если ваши устройства не поддерживают новые стандарты, можно купить внешний Wi-Fi адаптер, чтобы улучшить соединение. Это позволит вам использовать преимущества новых технологий без необходимости полностью заменять компьютер.

Расширьте зону покрытия с помощью усилителя сигнала или Mesh Wi-Fi

Если все вышеперечисленные советы не помогли, возможно, ваше жилье слишком большое, чтобы один роутер мог обеспечить качественный сигнал повсюду. Маршрутизатору может быть сложно "обойти" углы и проникнуть через стены. В таком случае вам потребуется другое решение для расширения зоны покрытия Wi-Fi: усилитель сигнала (range extender) или система Mesh Wi-Fi.

Усилитель сигнала

Усилители сигнала принимают сигнал от вашего роутера, а затем ретранслируют его на ваши устройства и обратно. Таким образом, вы получаете недорогое решение, которое работает как ретранслятор, увеличивая радиус действия беспроводного роутера. Однако такие устройства не всегда эффективны и часто уступают Mesh Wi-Fi системам.

Mesh Wi-Fi система

В отличие от простых ретрансляторов, Mesh системы заменяют ваш текущий роутер полностью. Несколько модулей работают вместе, чтобы умно направлять трафик к вашему модему, создавая единую Wi-Fi сеть, которая покрывает все ваше пространство.

При установке Mesh точек важно соблюдать правила размещения: один модуль подключается к вашему модему, а остальные модули должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы принимать стабильный сигнал и расширять покрытие в зонах со слабым сигналом.

Однако стоит учитывать, что даже с Mesh системой может наблюдаться небольшая потеря скорости в самых дальних точках дома, особенно если сигналу приходится "прыгать" между несколькими узлами. Чтобы минимизировать такие потери, лучше разместить главный модуль в центре дома.

Усилитель Wi-Fi (фото: Amazon)