Интернет будет "летать". Три лучших роутера, которые сделают ваш домашний Wi-Fi быстрее

Устали от медленного интернета, который не справляется с потоковыми видео и видеозвонками? Настало время забыть о разрывах соединения и низкой скорости, ведь современные роутеры способны полностью преобразить ваш Wi-Fi.

Про три лучшие модели сетчатого Wi-Fi, которые не только ускорят ваш интернет, но и обеспечат стабильное покрытие по всему дому, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

На что обратить внимание при выборе ячеистой Wi-Fi-системы

Радиус действия и скорость

Все маршрутизаторы с поддержкой технологии mesh имеют заявленный теоретический радиус покрытия в квадратных метрах и максимальную скорость передачи данных. Однако в реальных условиях эти показатели мало что значат из-за множества факторов, которые не поддаются контролю производителя.

На качество покрытия Wi-Fi влияют реальная скорость вашего интернет-провайдера, материалы, планировка дома и другие аспекты. Само по себе приобретение беспроводного маршрутизатора или mesh-системы не обеспечит автоматического увеличения скорости.

Стоит отметить, что высокая скорость не всегда является ключевым показателем. Для большинства пользователей достаточно гораздо меньшей скорости, чем та, за которую они платят. Например, Netflix рекомендует минимальную скорость всего 15 Мбит/с для потоковой передачи видео в формате 4K на одно устройство. Конечно, если у вас подключено несколько устройств, потребуется больше ресурсов.

Но такие параметры, как задержка и стабильность соединения, гораздо важнее, чем высокая номинальная скорость загрузки. Если у вас нет гигабитного интернета со скоростью до 1 Гбит/с, вам не понадобится mesh-маршрутизатор с соответствующими характеристиками.

Обратная связь

Системы Mesh Wi-Fi работают, объединяя все аппаратные узлы в единую беспроводную сеть, позволяя им обмениваться данными друг с другом. Представьте себе, что четыре человека в ресторане одновременно пытаются заказать еду у официанта. Теперь добавьте к этому еще четырех человек за тем же столиком, которые одновременно рассказывают смешную историю. Неудивительно, что передача нужной информации может занять много времени.

Чтобы решить эту проблему, более продвинутые mesh-роутеры предлагают выделенный беспроводной бэкхол - участок спектра, предназначенный для связи между узлами. Это похоже на разделение разговоров на разные пространства: вместо того чтобы все говорили одновременно в одном месте, диалоги происходят отдельно.

Это снижает невидимый "шум" в эфире. Благодаря уменьшению мешающего перекрестного общения все работает быстрее, что значительно повышает производительность таких систем.

Подключение

Сегодня даже ваша стиральная машина может подключаться к беспроводной сети, но это не значит, что стоит забывать о преимуществах проводного интернета. Каким бы не был быстрым Wi-Fi, проводное подключение всегда будет быстрее.

Многие маршрутизаторы также могут использовать такие проводные подключения в качестве обратной связи, устраняя дополнительный беспроводной шум. Это удобно для больших систем и опытных пользователей, но потребуется прокладка дополнительных кабелей по дому.

Самым распространенным стандартом является кабель 5 категории или гигабитный Ethernet, который, как следует из названия, имеет максимальную скорость 1 гигабит в секунду (Гбит/с). Так как Ethernet-кабели обратно совместимы, вы легко найдете подходящий для вашей системы.

Однако, чтобы максимально эффективно использовать ваши mesh-роутеры, стоит приобрести кабель Ethernet, соответствующий стандарту вашего роутера - если это кабель 5 категории, используйте кабель Cat 5e.

Вы можете проверить спецификации роутера на сайте производителя, чтобы убедиться.

Гибкость и масштабируемость

Mesh-роутеры позволяют добавлять или удалять модули в домашней сети в соответствии с вашими потребностями. Алан Джонс из D-Link советует пользователям "проверить, насколько масштабируемым является предполагаемое устройство" перед покупкой. Масштабируемость относится не только к количеству узлов в сети, но и к тому, сколько одновременных подключений система может обрабатывать.

Размещение

Mesh-сети используют несколько точек доступа для создания более крупной сети, что обеспечивает лучшее покрытие Wi-Fi в помещении. Вы можете встретить термин "покрытие всего дома", которого проще достичь с помощью нескольких точек доступа или узлов.

Современные mesh-роутеры предлагают один, два, три (или больше) модуля, которые обычно имеют одинаковое оборудование внутри и снаружи. Как правило, не имеет значения, какой модуль вы назначите основным для подключения к модему (обычно через Ethernet). Затем вы устанавливаете остальные, вторичные узлы по всему дому, что обычно сводится к их добавлению в существующую mesh-сеть.

При установке оборудования помните, что каждое физическое препятствие между узлами может ухудшить производительность. Идеальное место для размещения - как минимум на уровне талии на предмете мебели, где нет большого количества преград. Хорошими вариантами будут столы, комоды, отдельно стоящие шкафы или книжные полки.

TP-LINK Deco XE75

Цена: 8 616 гривен

TP-Link Deco AXE5400 Wi-Fi 6E Mesh-система (Deco XE75) - это хорошо сбалансированное решение, которое сочетает в себе мощность и простоту использования. Система поддерживает три беспроводных диапазона с максимальной скоростью до 2402 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц, имеет три порта Ethernet и покрывает площадь до 668 квадратных метров.

Deco XE75 станет отличным выбором для тех, кто ищет простое обновление для повышения скорости и расширения покрытия Wi-Fi, особенно в больших домах. Благодаря трехдиапазонной архитектуре, система обеспечивает стабильное соединение даже в сложных условиях.

Хотя у системы есть некоторые мелкие недостатки, такие как короткий кабель питания и не самое удобное приложение, они не критичны. В целом Deco XE75 остается одним из лучших вариантов для большинства пользователей благодаря оптимальному сочетанию цены, качества и производительности.

Плюсы:

Отличная производительность

Простота настройки и использования

Хорошее соотношение цены и качества

Минусы:

Дизайн приложения не доработан

Короткий кабель питания

TP-LINK Deco XE75 (фото: Engadget)

Google Nest Wi-Fi Pro 6E

Цена: 7 499 гривен

Google Nest Wi-Fi Pro 6E - это простое в использовании решение для тех, кто хочет настроить сеть и забыть о ней. Система поддерживает три беспроводных диапазона с максимальной скоростью до 2,402 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц, имеет два порта Ethernet и покрывает площадь до 610 квадратных метров.

Хотя Nest Wi-Fi Pro уступает конкурентам в мощности и настройках, он обеспечивает надежное трехдиапазонное Wi-Fi-соединение, подходящее для просмотра фильмов и обычного просмотра веб-страниц. Устройство не слишком дорогое, что делает его хорошим выбором в краткосрочной перспективе, хотя возможны вопросы по его долгосрочному потенциалу.

Если вы уже пользуетесь продуктами Google для умного дома, дополнительным плюсом станут интеграции с Google Assistant, поддержка Matter и Thread. Благодаря регулярным обновлениям и поддержке от Google, вы сможете установить эту систему и не задумываться о Wi-Fi в течение нескольких лет.

Плюсы:

Очень простой в настройке и использовании

Относительно доступный

Прекрасно интегрируется с сервисами Google

Минусы:

Не предлагает столько настроек, как некоторые конкуренты

Google Nest Wi-Fi Pro 6E (фото: Engadget)

ASUS ZenWiFi Pro (ET12) AXE11000

Цена: 37 829 гривен

ASUS ZenWiFi Pro ET12 - мощная трехдиапазонная Wi-Fi система, обеспечивающая скорость до 4804 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц и покрытие до 280 квадратных метров. Система оснащена двумя Ethernet-портами, включая порт с пропускной способностью 2,5 Гбит/с, что делает ее отличным выбором для профессиональных пользователей, геймеров и даже небольших офисов.

Особенностью ZenWiFi Pro ET12 является поддержка технологии ASUS AiMesh, которая позволяет добавлять совместимые узлы и маршрутизаторы ASUS, обеспечивая экономически эффективное масштабирование сети по мере изменения ваших потребностей. Это делает систему подходящей для пользователей, которым требуется высокая скорость, надежное соединение и гибкость в настройке.

Хотя начальная стоимость устройства высока, ZenWiFi Pro ET12 привлекателен для тех, кто ищет профессиональное решение для Wi-Fi, способное справляться с высокими нагрузками и обеспечивать стабильность работы сети.

Плюсы:

Исключительная производительность

Легко расширяемая система с дополнительными узлами и маршрутизаторами

Минусы:

Дорогой

ASUS ZenWiFi Pro (ET12) AXE11000 (фото: Engadget)