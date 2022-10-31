Как готовить овсянку, чтобы она не потеряла пользу

Но, как и любой другой продукт, овсянка может потерять свои свойства из-за неправильной термической обработки.

Овсянку делают из овса, который является ценным злаком. Врачи советуют употреблять эту кашу с утра, ведь она надолго насыщает организм и питает его полезными элементами.

Как правильно варить овсяную кашу, чтобы извлечь из нее максимум пользы - читайте подробнее в материале.

Чем полезна овсянка?

Овсянка состоит из

белок

линолевая кислота

лецитин

клетчатка

витамины А, группы В, Е, К и РР

минеральные вещества

Все эти витамины участвуют в обмене веществ и улучшают его для человека.

Может овсянка навредить?

Всё полезно в меру. Входящая в состав овсянки фитиновая кислота накапливается в организме и вызывает вымывание кальция из костной ткани.

Овсяные хлопья и злаки не рекомендуются людям, страдающим непереносимостью белка злаков. Эта болезнь называется целиакия.

Также стоит упомянуть о том, что овсянка быстрого приготовления по сравнению с традиционными овсяными хлопьями обладает меньшими полезными свойствами. После обработки витаминов в такой каше становится меньше, что приводит к неправильной регуляции обмена веществ и обеспечению организма энергией.

Как варить полезную овсянку

На 100 граммов хлопьев берите 200 миллилитров воды. Доведите воду до кипения и положите туда хлопья. Хлопья важно засыпать именно в горячую воду, чтобы они готовились равномерно.

Кашу нужно варить не дольше десяти минут, чтобы хлопья были упругими.

Соль и сахар добавлять во время приготовления, а не в конце. Ибо существует риск, что каша может быть пересоленной. Обязательно попробуйте кашу, пока ее варите.

Когда овсянка готова, добавьте в нее любимые орехи, фрукты, мед или другой сироп. И вкусный завтрак готов к столу.