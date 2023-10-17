Забудьте о хлебнице: благодаря этому лайфхаку хлеб не будет черстветь неделями

Домашний, по рецепту бабушки, с отрубями или же крафтовый из модной пекарни - любой хлеб может быстро почерстветь или покрыться плесенью. Однако американская блогерша назвала простой лайфхак, который поможет сохранить выпечку и даже без хлебницы.
О том, как уберечь хлеб от плесени и не превратить его в сухарь, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok блогерши под ником Gabby’s Greens.
Девушка советует нарезать хлеб ломтиками, а затем хранить их в обычной подставке для торта с деревянной подложкой и стеклянной крышкой. Казалось бы, зачем придумывать что-то новое, если люди уже изобрели обычную хлебницу. Однако блогерша утверждает, что подставка для торта справляется с этой задачей гораздо лучше.
В ней ломтики будут оставаться мягкими буквально неделями. При этом на хлебе не появится плесень. Блогерша отметила, что крышка из стекла защищает продукт от пыли и бактерий. А подложка из дерева помогает "регулировать" влажность, благодаря чему ломтики не пересыхают, но и не "киснут" в воде.
Как хранить хлеб, чтоб он не плесневел (скриншоты)
Блогерша также рассказала, как поступить, если вы купили слишком большую буханку хлеба. Разрежьте ее на две части, первую стоит хранить в подставке для торта, а вторую - нарежьте и уложите в пластиковый контейнер с плотной крышкой.
Затем отправьте контейнер в морозильную камеру. Там хлеб может храниться очень долго. Когда же вы захотите его съесть, просто разморозьте ломтики в микроволновке, в тостере или на гриле.
Этот лайфхак поможет вам хранить хлеб и не выбрасывать черствые кусочки. В комментариях под видео блогерши пользователи пишут, что она придумала отличную идею, благодаря которой можно неплохо сэкономить.
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