Забудьте о белом: дизайнеры назвали цвет, который станет популярным в 2024 году

Наиболее популярным цветом дизайна интерьера был белый. Однако мода меняется и в 2024 году популярность наберет коричневый цвет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.
Чтобы в 2024 году в доме было свежее и уютнее, можно заменить белый коричневым. Существует много теплых золотисто-коричневых, бежевых и темно-коричневых оттенков, насыщенных темно-коричневых и других цветов, которые можно реализовать.
При ремонте в гостиной стоит покрасить стены в насыщенно-шоколадные цвета. Они идеально сочетаются с разноцветными декоративными элементами.
Дизайнер Никола Хардинг советует пользоваться глубокими коричневыми оттенками, который прекрасно сочетается с синим, создавая электрический эффект.
Коричневый не ограничивается только краской. Следует выбирать дерево для кухни. Темное дерево для кухонных шкафов популярно среди поклонников классического стиля, а его природная красота усиливается со временем.
Эксперт советует выбрать спокойный темно-коричневый цвет, напоминающий бархатный цвет какао. В зависимости от мебели и акцентов этот цвет может быть аккуратным или мягким и привлекательным.
Дизайнер интерьера Генриетта фон Штокхаузен считает темно-коричневый основным цветом стен, особенно для создания спокойного и традиционного интерьера без ярких узоров или гамм.
Нейтральные оттенки, вдохновленные природой, могут придать интерьеру нежный и успокаивающий оттенок, который можно дополнять разнообразными текстурами и тонами для изменения в течение года.
Раньше дизайнеры показывали, как сделать дом элегантным и уютным.
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