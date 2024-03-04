Забудьте о белом: дизайнеры назвали цвет, который станет популярным в 2024 году

Как коричневый будет выглядеть в гостиной и кухне

Чтобы в 2024 году в доме было свежее и уютнее, можно заменить белый коричневым. Существует много теплых золотисто-коричневых, бежевых и темно-коричневых оттенков, насыщенных темно-коричневых и других цветов, которые можно реализовать.

При ремонте в гостиной стоит покрасить стены в насыщенно-шоколадные цвета. Они идеально сочетаются с разноцветными декоративными элементами.

Гостиная в коричневом цвете (фото: homesandgardens)

Дизайнер Никола Хардинг советует пользоваться глубокими коричневыми оттенками, который прекрасно сочетается с синим, создавая электрический эффект.

Коричневый не ограничивается только краской. Следует выбирать дерево для кухни. Темное дерево для кухонных шкафов популярно среди поклонников классического стиля, а его природная красота усиливается со временем.

Кухня в коричневых тонах (фото: homesandgardens)

Коричневый цвет в спальне

Эксперт советует выбрать спокойный темно-коричневый цвет, напоминающий бархатный цвет какао. В зависимости от мебели и акцентов этот цвет может быть аккуратным или мягким и привлекательным.

Дизайнер интерьера Генриетта фон Штокхаузен считает темно-коричневый основным цветом стен, особенно для создания спокойного и традиционного интерьера без ярких узоров или гамм.

Нейтральные оттенки, вдохновленные природой, могут придать интерьеру нежный и успокаивающий оттенок, который можно дополнять разнообразными текстурами и тонами для изменения в течение года.

Светло-коричневый цвет стен в спальне (фото: homesandgardens)