Забудьте о бессонных поездках! Как научиться засыпать в автобусе за 5 минут

Выберите удобную позу

Количество удобных поз для сна в автобусе ограничено, поэтому нужно выбирать наименее неудобную.

Если у вас есть только одно место, попробуйте разложить спинку кресла, вытянуть ноги вперед и положить под голову подушку. Если есть плед или куртка, используйте их для большего комфорта. Если рядом есть свободное место, вы можете перевернуться к окну и протянуть ноги на свободном сиденье.

Правильно выбирайте место

Лучшее место для сна в автобусе - это середина салона, где не так заметны колебания транспорта. Избегайте заднего ряда, где спинки сидений не регулируются, что затрудняет комфортный сон. Если удастся, выбирайте место поближе к окну, что позволит вам поддержать голову и избежать лишнего дискомфорта.

Сделает поддержку головы

Основная проблема для сна в автобусе - отсутствие комфортной поддержки для шеи и головы. Когда вы засыпаете, голова склоняется набок, что вызывает напряжение в шее, ухудшается кровообращение.

Для комфортного сна в автобусе обязательно возьмите с собой дорожную подушку в виде подковы. Если места в багаже мало, можно обернуть кофту или свитер и положить под шею.

Спать на мягком удобно даже в автобусе (фото: Freepik.com)

Выбор одежды

Для комфортного сна выбирайте мягкую , удобную и не стесняющую движения одежду. Спортивные штаны и комфортные кроссовки - идеальный вариант для автобусной поездки. Это позволит вам чувствовать себя свободно и не переживать о дискомфорте из-за тесной одежды.

Обеспечьте тепло для тела

Во время сна температура тела снижается, что может вызвать ощущение холода. Возьмите с собой теплый плед или куртку, чтобы не замерзнуть в дороге. Также запасные носки пригодятся для дополнительного комфорта и тепла.

Включите релаксирующую музыку

Для лучшего расслабления загрузите на смартфон несколько спокойных инструментальных композиций. Музыка поможет вам снять напряжение и настроиться на сон. Она станет приятным фоном для вашего отдыха, заглушая шум автобуса и создавая атмосферу комфорта.