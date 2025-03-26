Забудьте об Атлантиде! Ученые нашли самый старый затерянный континент на Земле

Исследователи выяснили, что примерно 140 миллионов лет назад на нашей планете существовал огромный континент, который назывался Великая Адрия. Эта суша впоследствии была похоронена под Южной Европой.

Что известно о Великой Адрии, где она находилась и что удалось ученым узнать об этом континенте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование в журнале Gondwana Research.

Команда исследователей из Утрехтского университета в Нидерландах выяснила интересные подробности о Великой Адрии. В частности, ученые установили, как происходила геологическая эволюция региона и сколько горных хребтов Европы, включая Альпы и Апеннины образовались из остатков этого древнего континента.

По словам ученых, размеры Великой Адрии были большие - это был континент почти такой же, как Гренландия. Большая Адрия постепенно погружалась под кору Южной Европы, пока полностью не исчезла.

Формирование Большой Адрии началось примерно 240 миллионов лет назад и почти 200 лет назад этот континент был отделен от Северной Африки. Большая часть Большой Адрии была уничтожена постепенно, когда она была вытеснена под мантию Южной Европы. А из остатков впоследствии образовались часть Альп, Апеннин, Балкан, Греции и Турции.

"Забудьте об Атлантиде! Огромное количество туристов, даже не осознавая, каждый год проводит свой отпуск на потерянном континенте Великая Адрия. И действительно, хоть большая часть этого континента исчезла, его наследие остается заметным в горных местностях Южной Европы", - рассказал авто исследования Дуве ван Гинсберген.

Исследование Большой Адрии требовало тщательного анализа из-за геологической сложности средиземноморского региона. В отличие от других областей, где тектонические плиты смещаются вдоль четких линий разломов, регион Средиземноморья является геологическим "беспорядком".

"Все искривлено, сломано и сложено", - добавил Гинсберген и объяснил, что эти сложные взаимодействия затрудняют отслеживание тектонических границ и изучение движения плит со временем. Карта Большой Адрии - Douwe van Hinsbergen

Используя сейсмические данные, команда ван Гинсбергена смогла реконструировать тектоническую историю Великой Адрии, отобразив, как части континента погружались глубоко в мантию Земли, а другие участки оставались на поверхности, образуя впечатляющие горные хребты региона.

Деформированные остатки этого потерянного континента все еще можно проследить на глубине 1500 километров под поверхностью, где сейсмические волны продолжают обнаруживать его скрытое присутствие.

Открытие Великой Адрии имеет глубокие последствия для нашего понимания тектоники, вулканизма и землетрясений. Изучая геологические доказательства этого потерянного массива суши, ученые могут получить более глубокое понимание сил, которые управляют образованием гор, смещением тектонических плит и того, как большие массивы суши могут исчезать в мантии Земли в течение миллионов лет.

Работа ван Гинсбергена является значительным вкладом в область глобальной тектоники, предлагая новое представление о том, как континенты взаимодействуют друг с другом, формируются и в конечном итоге исчезают. Его усилия также проливают свет на продолжающиеся геологические процессы, которые продолжают формировать средиземноморский регион сегодня.

Хотя большая часть Большой Адрии сейчас скрыта под слоями скал, ее история предлагает захватывающий взгляд на динамичную и постоянно меняющуюся природу земной поверхности.

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