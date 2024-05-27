Забудете об этом раз и навсегда: 3 способа быстро избавиться от одуванчиков без химии

Почему одуванчик такой проблемный

Основная причина заключается в ее мощнейшей системе корней. Растение имеет длинные и сильные корни, которые проникают глубоко в почву. Это делает ее очень устойчивой к удалению традиционными методами, такими как выкапывание или выкорчевывание.

Кроме того, она, как Феникс, способна возродиться даже после срезания. Когда на участке появится, хотя один одуванчик, то через неделю он даст безумное потомство, которое будет тянуть все питательные вещества из почвы.

Удалите их вручную

Вы можете выдернуть сорняки одуванчика, чтобы избавиться от них. Однако садовник Мэй отмечает, что это не избавит газон навсегда от одуванчиков, поскольку семена всегда могут создать новые сорняки.

К тому же семена могут легко раздуваться ветром, что делает их очень плодотворными.

Если вы решили удалить их вручную, вам нужно сделать это правильно. В частности, у растения есть большой стержневой корень, который сохраняет пищу для растения и если не удалить его полностью, то одуванчик снова вырастет.

Садовод также советует приобрести инструмент для удаления одуванчика, который имеет длинный металлический стержень с раздвоенным концом, что позволяет глубоко зарываться в грунт и выдергивать сорняк со всем корнем.

Распылите белый уксус

Такой способ "сожжет" листья одуванчика, после многократных применений растение потеряет пищу, сохраненную в ее стержневом корне и в конце концов погибнет.

Следует помнить, что уксус также сожжет здоровую траву, поэтому убедитесь, что вы опрыскиваете только сорняки.

Природные методы могут потребовать больше времени, чем химический гербицид для получения результатов.

Посыпьте кукурузным глютеном

Кукурузная клейковина является вариантом для борьбы с одуванчиками.

Сначала очистите свой газон от одуванчиков, а затем равномерно распределите кукурузную клейковину. После этого полейте траву, чтобы активировать продукт.

Купите кукурузную клейковину, которая специально продается как гербицид. "Кукурузная мука" и "корм из кукурузной клейковины" - это не то же самое. Поэтому следует быть осмотрительными.