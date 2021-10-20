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У покинутій будівлі Чорнобиля знайшли старовинний камін: фото унікальної знахідки

Автор: Світлана Мащенко

У Чорнобилі в одній з покинутих будівель виявили старовинний камін. Унікальна знахідка, як і сама будівля, на жаль, напівзруйнована.

Кадри унікальної знахідки розмістили в Facebook "Звуки Чорнобиля".

Камін був виявлений на території Інституту проблем безпеки атомних електростанцій.

"Днями на території ІПБ АЕС в одній з будівель був виявлений старовинний камін. До аварії тут розташовувалися поліклініка і відділення лікарні. На жаль, камін вже частково зруйнований", - йдеться у підписі до фотографій.

На одному з уламків каміна видно клеймо на кахлі, який міг проводитися ще в кінці XIX - початку XX століття. На друку видно свого роду ТМ "Арон Верозубов і Давид Хургін в Києві", - саме в ті часи вони виробляли і поставляли кахель для обробки камінів.

Фото: facebook.com/SoundsOfChernobyl

"Неврологія. Фізкабінет був... Ми там і працювали. Дуже шкода. В такому жалюгідному стані. Ми дуже берегли цей камін. Всі роки", - пише одна з користувачок.

У замітці також уточнили, що Чорнобиль - дуже старовинне місто, про що багато людей не знають. Місту близько 828 років, а можливо, і більше.

Раніше ми писали, що у Чорнобилі в кадр потрапили рідкісні тварини. Спливли барвисті фото з зони відчуження.

Також фотографи показали, як найбільший птах купається в ставку-охолоджувачі реактора.

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Чорнобиль