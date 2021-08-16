В Чорнобилі показали, як набільший птах купається в ставку-охолоджувачу реактора
В Чорнобилі на фото потрапив найбільший птах, який мешкає в заповіднику. Це хижак орлан-білохвост, якого підловили під час купання в ставі-охолоджувачі.
Велично фото було опубліковано на Facebook-сторінці Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника.
Цей красень є одним із найбільших представників хижих птахів Євразії. Розмах крил дорослої особини складає 2,5 метри.
"Щоб рибу з’їсти, треба у воду лізти. Це стосується і найбільшого птаха Чорнобильського заповідника - орлана-білохвоста, в меню якого чи не основне місце посідає всяка живність, пов’язана з водоймами - риба та водно-болотні птахи", - підписано фото.
Фото: Орлан-білохвіст в Чорнобилі (Сергій Домашевський, facebook.com/zapovidnyk2018)
Орлан-білохвіст – найбільший птах, який зустрічається на теренах Чорнобильського заповідника. Наразі на території заповідника мешкає щонайменше 15 пар орланів. Місцева популяція складається з осілих птахів.
Взимку ж птахів стає більше (до 55 особин) за рахунок птахів північних популяцій з Білорусі, Прибалтики, Скандинавії і Росії, які летять сюди на зимівку.
Цікаво, що основа поживи орланів - загиблі тварини або залишки тварин, здобутих вовками. У гніздовий період вони харчуються рибою, птахами і невеликими тваринами.
Для довідки:
Став-охолоджувач (водойма-охолоджувач) - штучна відкрита водойма яка призначалася для охолодження нагрітої води в реакторах енергоблоків Чорнобильської АЕС.
Водойма споруджена на місці старого русла річки Прип'ять, і має близько семи метрів висоти над рівнем річки. На березі ставка була споруджена насосна станція, яка безперервно закачувала воду з річки Прип'ять, тим самим у водоймі постійно підтримувався рівень води.
До катастрофи в 1986 році площа водойми складала 22,9 квадратних кілометрів, максимальна глибина - 20 метрів.
Відомо, що вночі 26 квітня, на водоймі перебували рибалки. Деякі з них згодом померли від променевої хвороби.
Раніше ми писали, що у Чорнобилі вдалося зловити на фото граціозну, але дуже полохливу тварину.
Також повідомлялося, що величезний хижий птах оселився прямо на градирні ЧАЕС.