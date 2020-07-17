У центрі Києва водій евакуатора відкрив вогонь: прямо Чикаго (відео)

У Києві евакуатор відкрив стрілянину (колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилося відео НП у центрі Києва

В самому центрі Києва 16 липня водій евакуатора почав стрілянину. Надзвичайна подія сталася на Хрещатику. Близько 20:05 евакуатор підрізав автомобіль BMW.

Після чого стажист на евакуаторі, який перебував за кермом, показав водієві іномарки непристойний жест, а водій евакуатора, почав стріляти з вікна. На місці працювали криміналісти. Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Евакуатор правоохоронці затримали вже біля ТЦ "Гулівер". Зараз чоловіки з BMW пишуть заяви", - сказано в повідомленні.

У Києві водій евакуатора почав стрілянину

В коментарях українці відзначили, що водії евакуаторів стали настільки суворими, що без зброї не виїжджають. Також користувачі здивувалися, чому стріляли з евакуатора, а заяви пишуть водії BMW.

Деградуємо хлопці, злість, ненависть один до одного стала нормою життя і далі буде гірше.

Водії київських евакуаторів настільки суворі, що без ствола не виїжджають.

Водії BMW вже не ті.

Так це прям Чикаго, а не Київ!

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