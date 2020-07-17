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У центрі Києва водій евакуатора відкрив вогонь: прямо Чикаго (відео)

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 08:39
У центрі Києва водій евакуатора відкрив вогонь: прямо Чикаго (відео)
У Києві евакуатор відкрив стрілянину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі з'явилося відео НП у центрі Києва

В самому центрі Києва 16 липня водій евакуатора почав стрілянину. Надзвичайна подія сталася на Хрещатику. Близько 20:05 евакуатор підрізав автомобіль BMW.

Після чого стажист на евакуаторі, який перебував за кермом, показав водієві іномарки непристойний жест, а водій евакуатора, почав стріляти з вікна. На місці працювали криміналісти. Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Евакуатор правоохоронці затримали вже біля ТЦ "Гулівер". Зараз чоловіки з BMW пишуть заяви", - сказано в повідомленні.

У Києві водій евакуатора почав стрілянину

В коментарях українці відзначили, що водії евакуаторів стали настільки суворими, що без зброї не виїжджають. Також користувачі здивувалися, чому стріляли з евакуатора, а заяви пишуть водії BMW.

  • Деградуємо хлопці, злість, ненависть один до одного стала нормою життя і далі буде гірше.
  • Водії київських евакуаторів настільки суворі, що без ствола не виїжджають.
  • Водії BMW вже не ті.
  • Так це прям Чикаго, а не Київ!
  • Треба було бетономішалку підрізати! "На століття увічнити себе.
  • В, де реальні пацани! БМВ - вже вчорашній день...

Як ми раніше писали, у Києві на трасі, де п'яний водій вбив родину, знову сталося страшне ДТП.

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