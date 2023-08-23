Запрет телефонов и столовые с терминалами. Во львовских школах готовят революционные изменения

Во львовских школах с сентября планируют ввести много изменений. Ученикам запретят пользоваться мобильными телефонами, но школьники смогут покупать булочки в столовой без наличных денег, ходить в экспедиции, ставить представления в настоящих театрах и даже соревноваться в школьных лигах по киберспорту.
Об этом сообщает Львовский городской совет.
Львовским школам советуют делать основной акцент на очном обучении, но каждое заведение сможет самостоятельно определять формат в зависимости от количества мест в укрытии. В приоритете обучение младших классов за школьным партами, а старшеклассники могут иметь дистанционное обучение.
"У нас есть опыт обучения детей во время войны. У нас есть отработанные протоколы, как должно проходить обучение - действия учителей и детей во время воздушной тревоги или отсутствия света, связи", - заявил во время брифинга начальник городского управления образования Андрей Закалюк.
Он также подчеркнул, что в течение лета расширили укрытия и провели там ремонты. На это с городского бюджета было выделено около 10 млн грн.
Также глава городского управления образования призвал родителей школьников 1 сентября вместо цветов для учителей направить эти средства на помощь детям, пострадавшим от войны. А именно задонатить реабилитационному центру UNBROKEN KIDS.
Каждая школа самостоятельно выбирает формат первого урока, но все учебные заведения будут иметь общую тему этого занятия - "Первый несокрушимый урок".
Школьникам расскажут об инклюзии, доступности, о том, как общаться с людьми, которые пострадали от войны и передвигаются на колясках или имеют протезы. К этому уроку привлекут и родителей школьников.
Во львовских школах планируют запретить использование мобильных телефонов во время учебного процесса. Так гаджеты не будут отвлекать учеников от уроков, а еще это будет побуждать детей к более активному общению со сверстниками. Каждая школа сможет разработать свой формат, как это будет работать.
"Мы хотим максимально сократить пользование мобильными телефонами. Это не касается случаев, когда нужно связаться с родителями или учебного процесса, когда телефоны заменяют учебники. Это важно, чтобы контролировать количество времени, которое дети проводят в телефоне, и собственно контент, какой они там потребляют", - объяснил Закалюк.
Он отметил, что исследование ЮНЕСКО показывает опыт школ за границей или частных учебных заведений, где это уже работает. Телефоны можно оставлять у учителя и родители в случае необходимости контактируют с ними.
В школьных столовых появится возможность рассчитываться банковскими картами. Пока это будет введено в нескольких заведениях, но услуга должна стать доступной во всех школах МТГ.
Со следующего года это будет обязательным условием в тендерных документациях, поэтому подрядчики, занимающиеся питанием в школьных столовых, будут обязаны организовать это во всех школах.
С сентября для львовских школьников введут несколько пилотных проектов, чтобы дети больше двигались. В школах 30% парт будут стоячими, поэтому ученики больше будут двигаться.
Также речь идет о большей активности на переменах - шведские стенки, теннисные столы, спортивные забавы. Также в классах на потолке будут рисовать специальные офтальмологические круги: дети на несколько секунд по определенной схеме будут водить глаза по этим схемам, чтобы разгрузить зрение от напряжения. Эти проекты уже внедрили в СОШ №49 и школе "Лидер".
Уже год в школах действует проект "Гайда на прогулку", который предусматривает ежедневные прогулки в начальных классах, независимо от погодных условий. Это помогает ученикам больше двигаться и проводить время на открытом воздухе.
Управление образования советует школам отказаться от оценки на уроках изобразительного искусства, трудового обучения, музыки и, возможно, физкультуры. Это позволит детям творчески подходить к выполнению задач и раскрывать свой потенциал.
Расписание уроков для старшеклассников будет составлять так, чтобы при необходимости предметы были расставлены парами (по 2 урока одного предмета подряд). Так школьники на один день смогут готовиться к меньшему количеству предметов.
В школах планируют проводить квизы и дебаты. Впервые во Львове пройдет Фестиваль школьных детских театров - дети будут готовить спектакли и выступать с ними перед большой аудиторией в настоящих театрах.
Управление образования будет рекомендовать учителям проводить обучающие экспедиции, в частности по географии и истории. Для этого учебно-методический центр разработают разные маршруты, на разное количество дней и для разных возрастов.
Также в этом году увеличат количество школьных спортивных лиг. В прошлом году были футзал, баскетбол и волейбол, а с сентября прибавятся еще легкая атлетика, чирлидинг, киберспорт и возможно флорбол.
Планируется расширить олимпиады на большее количество учеников и предметов. А победители будут получать по 50 тыс. грн, лауреаты 2 места - 20 тыс., а третьего - 10 тыс. Это будет стимулировать детей к обучению.
Раньше мы рассказывали о том, каким будет формат обучения в школе в этом году.
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