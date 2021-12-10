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Ці захворювання найчастіше зустрічаються у жінок старше 40 років: як їх вчасно розпізнати

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П'ятниця 10 грудня 2021 14:32
Ці захворювання найчастіше зустрічаються у жінок старше 40 років: як їх вчасно розпізнати Фото: Які захворювання найчастіше вражають жінок після 40 років (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ризик розвитку деяких захворювань сильно збільшується з віком. Це пов'язано з багатьма факторами: гормональні зміни, уповільнення обміну речовин і неправильний спосіб життя.

Фахівці розповіли, які захворювання більш поширені у жінок старше 40 років і як їх вчасно розпізнати. Про це інформує ТСН.

Зміни гормонального фону та уповільнений обмін речовин можуть викликати збільшення ваги та проблеми з травленням.

Неправильний спосіб життя підвищує ризик розвитку атеросклерозу і гіпертонії. Також сильним ударом по жіночому організму може стати й початок менопаузи.

Більшість захворювань у жінок пов'язані з розладами аутоімунного спектра і перші симптоми зазвичай малопомітні.

Виявити такі хвороби можна при регулярному профілактичному огляді. Це дає шанс на те, щоб зловити хворобу в ранніх стадіях і повністю її вилікувати.

Атеросклероз

Це небезпечне захворювання, яке може розвиватися роками. Атеросклероз в більш серйозних стадіях може викликати серцевий напад або інсульт.

Хронічний стрес, нестача фізичної активності, неправильне харчування, куріння – основні тригери атеросклерозу.

Симптом:

  • Легка стомлюваність
  • Задишка
  • Болі в грудях (спочатку після фізичних вправ, а пізніше - в стані спокою)
  • Запаморочення
  • Сплутаність свідомості
  • Тимчасові труднощі з промовою
  • Тимчасовий парез
  • Оніміння в ногах або руках
  • Аномальні серцеві ритми

Гіпертонія

Підвищений тиск або артеріальна гіпертензія – це серцево-судинне захворювання, при якому тиск підвищується до 140/90 і вище.

Зазвичай перші симптоми майже непомітні й хвороба розвивається тихо, вражаючи нирки, серце і мозок.

Жінці потрібно контролювати тиск, особливо при частих і стійких головних болях, запамороченні, порушеннях зору, прискореному серцебитті, болях у грудях.

Медики рекомендують після 40 років регулярно вимірювати артеріальний тиск.

Онкологія

У жінок після 40 років часто починаються проблеми в області онкології. Ризик раку молочної залози, яєчників, шийки матки та товстої кишки виростає в рази.

Лікарі кажуть, що значним фактором виявлення раку у жінок в старшому віці вже в запущених стадіях є те, що після настання менопаузи вони перестають відвідувати гінеколога.

Тільки регулярні обстеження та аналізи допомагають виявити хворобу на ранніх стадіях і це підвищує шанси на повне лікування.

Початкові стадії онкології протікають безсимптомно або ознаки виражені дуже слабо.

Симптом:

  • Поява підозрілих утворень на шкірі: родимки, цятки
  • Надмірна слабкість і втрата ваги
  • Міжменструальні кровотечі
  • Збільшення лімфатичних вузлів
  • Ущільнення і біль в молочних залозах

Ревматизм

Це група порушень, які характеризуються запаленнями в сполучній тканині. Зазвичай пов'язані з аутоімунною реакцією.

Ревматизм провокує патологічні зміни в суглобах і кістках, які дають больові відчуття й обмеження рухливості.

Найчастіше у жінок діагностують ревматоїдний артрит, остеоартрит і анкілозуючий спондиліт.

Симптом:

  • Болі в суглобах, особливо вранці
  • Зниження рухливості
  • Можуть боліти пальці та зап'ястя, коліна і стегна
  • Болі в суглобах хребта

Проблеми з травленням

Після 40 років у жінок часто починаються проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту. З'являється печія, нетравлення, запори. Часто діагностується гастрит.

Першою ознакою гастриту може стати тупий або ниючий біль у верхній центральній частині живота.

Іноді буває нудота після їжі, здуття живота, швидке насичення після невеликої кількості їжі та втрата апетиту.

Менопауза

Сама по собі менопауза - це фізіологічний етап в житті кожної жінки. Він пов'язаний з припиненням менструації та менструального циклу.

При цьому часто стає помітний гормональний дисбаланс прогестерону й естрогенів (обидва падають), а рівень ФСГ і ЛГ підвищується.

Симптом:

  • Припливи жару
  • Нічна пітливість
  • Збільшення ваги
  • Перепади настрою
  • Зниження лібідо

Генетична схильність і фактори навколишнього середовища впливають на тяжкість симптомів. Після менопаузи збільшується ризик атеросклерозу та остеопорозу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти шкідливі для чоловіків старше 40 років.

А також розповідали про те, що лікарі назвали ранні ознаки розвитку раку шлунка.

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