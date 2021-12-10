Эти заболевания чаще всего встречаются у женщин старше 40 лет: как их вовремя распознать
Риск развития некоторых заболеваний сильно увеличивается с возрастом. Это связано со многими факторами: гормональные изменения, замедление обмена веществ и неправильный образ жизни.
Специалисты рассказали, какие заболевания более распространены у женщин старше 40 лет и как их вовремя распознать. Об этом информирует ТСН.
Изменения гормонального фона и замедленный обмен веществ могут вызвать увеличение веса и проблемы с пищеварением.
Неправильный образ жизни повышает риск развития атеросклероза и гипертонии. Также сильным ударом по женскому организму может стать и начало менопаузы.
Большинство заболеваний у женщин связаны с расстройствами аутоиммунного спектра и первые симптомы обычно малозаметны.
Обнаружить такие болезни можно при регулярном профилактическом осмотре. Это дает шанс на то, чтобы поймать болезнь в ранних стадиях и полностью ее вылечить.
Атеросклероз
Это опасное заболевание, которое может развиваться годами. Атеросклероз в более серьезных стадиях может вызвать сердечный приступ или инсульт.
Хронический стресс, недостаток физической активности, неправильное питание, курение – основные триггеры атеросклероза.
Симптомы:
- Легкая утомляемость
- Одышка
- Боли в груди (сначала после физических упражнений, а позже – в состоянии покоя)
- Головокружение
- Спутанность сознания
- Временные трудности с речью
- Временный парез
- Онемение в ногах или руках
- Аномальные сердечнее ритмы
Гипертония
Повышенное давление или артериальная гипертензия – это сердечно-сосудистое заболевание, при котором давление повышается до 140/90 и выше.
Обычно первые симптомы почти незаметны и болезнь развивается тихо, поражая почки, сердце и мозг.
Женщине нужно контролировать давление, особенно при частых и стойких головных болях, головокружении, нарушениях зрения, учащенном сердцебиение, болях в груди.
Медики рекомендуют после 40 лет регулярно измерять артериальное давление.
Онкология
У женщин после 40 лет часто начинаются проблемы в области онкологии. Риск рака молочной железы, яичников, шейки матки и толстой кишки вырастает в разы.
Врачи говорят, что значительным фактором обнаружения рака у женщин в старшем возрасте уже в запущенных стадиях является то, что после наступления менопаузы они перестают посещать гинеколога.
Только регулярные обследования и анализы помогают обнаружить болезнь на ранних стадиях и это повышает шансы на полное излечение.
Начальные стадии онкологии протекают бессимптомно или признаки выражены очень слабо.
Симптомы:
- Появление подозрительных образований на коже: родинки, пятнышки
- Чрезмерная слабость и потеря веса
- Межменструальные кровотечения
- Увеличение лимфатических узлов
- Уплотнения и боль в молочных железах
Ревматизм
Это группа нарушений, которые характеризуются воспалениями в соединительной ткани. Обычно связаны с аутоиммунной реакцией.
Ревматизм провоцирует патологические изменения в суставах и костях, которые дают болевые ощущения и ограничение подвижности.
Чаще всего у женщин диагностируют ревматоидный артрит, остеоартрит и анкилозирующий спондилит.
Симптомы:
- Боли в суставах, особенно утром
- Снижение подвижности
- Могут болеть пальцы и запястья, колени и бедра
- Боли в суставах позвоночника
Проблемы с пищеварением
После 40 лет у женщин часто начинаются проблемы с работой ЖКТ. Появляется изжога, несварение, запоры. Часто диагностируется гастрит.
Первым признаком гастрита может стать тупая или ноющая боль в верхней центральной части живота.
Иногда бывает тошнота после еды, вздутие живота, быстрое насыщение после небольшого количества пищи и потеря аппетита.
Менопауза
Сама по себе менопауза – это физиологический этап в жизни каждой женщины. Он связан с прекращением менструации и менструального цикла.
При этом часто становится заметен гормональный дисбаланс прогестерона и эстрогенов (оба падают), а уровень ФСГ и ЛГ повышается.
Симптомы:
- Приливы жара
- Ночная потливость
- Увеличение веса
- Перепады настроения
- Снижение либидо
Генетическая предрасположенность и факторы окружающей среды влияют на тяжесть симптомов. После менопаузы увеличивается риск атеросклероза и остеопороза.
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