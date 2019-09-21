Як не захворіти на рак головного мозку: поради лікарів

Понад 40 відсотків випадків захворювання раком - наслідок не зовсім правильного способу життя: люди курять, занадто багато їдять, нехтують спортом. І тільки у 10-15 відсотках випадків причиною важкого недуга стає генетика.
Найефективніший спосіб знизити ймовірність розвитку злоякісних пухлин, за словами лікарів, - кинути курити. На любителів посмолить припадає 30 відсотків всіх випадків раку зі смертельним результатом.
Також рекомендується виключити фастфуд і алкоголь. Спиртне є винуватцем таких видів онкологічних захворювань, як рак ротової порожнини, горла, печінки, товстої кишки і молочної залози.
Також сприяє розвитку раку стрес, який сам по собі не викликає злоякісні пухлини, але він може змінити процеси в організмі таким чином, що хворобі буде простіше до вас підібратися.
І найголовніше - це регулярні візити до лікаря, які дозволять вчасно помітити різного роду недуги.