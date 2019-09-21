Как не заболеть раком головного мозга: советы врачей

Врачи рассказали, как не заболеть раком головного мозга (unsplash.com/Drew Hays)
Специалисты дали ряд советов
После того, как у Анастасии Заворотнюк в апреле 2019 года диагностировали глиобластому, в сети поднялась паника. Страшный диагноз напугал не только родственников пострадавшей, но и ее поклонников. Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, почему возник такой нездоровый ажиотаж, а врачи сообщили, как не допустить подобного заболевания самим.
Как сказал Жавнеров, общество воспринимает Заворотнюк как свою хорошую знакомую. Еще вчера она была здоровой и лучезарной, а сегодня уже у нее возможен страшный диагноз.
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
"Это задевает людей, и они очень сильно начинают переживать, в первую очередь, за свою жизнь", - объяснил эксперт. Он добавил, что сейчас многие ждут, как будут развиваться события дальше. Финал в данной истории пока еще неизвестен.
Также психолог сказал, что многие проецируют случай с Заворотнюк на себя. У людей в голове проносится страшная мысль, что и с ними может случиться несчастье. Чтобы этого не допустить врачи рекомендуют следить за своим здоровьем, физическим и ментальным.
Более 40 процентов случаев заболевания раком - следствие не совсем правильного образа жизни: люди курят, слишком много едят, пренебрегают спортом. И только в 10-15 процентах случаев причиной тяжелого недуга становится генетика.
Самый эффективный способ снизить вероятность развития злокачественных опухолей, по словам врачей, - бросить курить. На любителей посмолить приходится 30 процентов всех случаев рака со смертельным исходом.
Также рекомендуется исключить фастфуд и алкоголь. Спиртное является виновником таких видов онкологических заболеваний, как рак ротовой полости, горла, печени, толстой кишки и молочной железы.
Также развитию рака способствует стресс, который сам по себе не вызывает злокачественные опухоли, но он может изменить процессы в организме таким образом, что болезни будет проще к вам подобраться.
И самое главное - это регулярные визиты к врачу, которые позволят вовремя заметить различного рода недуги.