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Как не заболеть раком головного мозга: советы врачей

STYLERЖизнь    21.09.2019 - 15:29
Как не заболеть раком головного мозга: советы врачей
Врачи рассказали, как не заболеть раком головного мозга (unsplash.com/Drew Hays)

Специалисты дали ряд советов

После того, как у Анастасии Заворотнюк в апреле 2019 года диагностировали глиобластому, в сети поднялась паника. Страшный диагноз напугал не только родственников пострадавшей, но и ее поклонников. Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, почему возник такой нездоровый ажиотаж, а врачи сообщили, как не допустить подобного заболевания самим.

Как сказал Жавнеров, общество воспринимает Заворотнюк как свою хорошую знакомую. Еще вчера она была здоровой и лучезарной, а сегодня уже у нее возможен страшный диагноз.

Как не заболеть раком головного мозга: советы врачейАнастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Это задевает людей, и они очень сильно начинают переживать, в первую очередь, за свою жизнь", - объяснил эксперт. Он добавил, что сейчас многие ждут, как будут развиваться события дальше. Финал в данной истории пока еще неизвестен.

Также психолог сказал, что многие проецируют случай с Заворотнюк на себя. У людей в голове проносится страшная мысль, что и с ними может случиться несчастье. Чтобы этого не допустить врачи рекомендуют следить за своим здоровьем, физическим и ментальным.

Более 40 процентов случаев заболевания раком - следствие не совсем правильного образа жизни: люди курят, слишком много едят, пренебрегают спортом. И только в 10-15 процентах случаев причиной тяжелого недуга становится генетика.

Самый эффективный способ снизить вероятность развития злокачественных опухолей, по словам врачей, - бросить курить. На любителей посмолить приходится 30 процентов всех случаев рака со смертельным исходом.

Также рекомендуется исключить фастфуд и алкоголь. Спиртное является виновником таких видов онкологических заболеваний, как рак ротовой полости, горла, печени, толстой кишки и молочной железы.

Также развитию рака способствует стресс, который сам по себе не вызывает злокачественные опухоли, но он может изменить процессы в организме таким образом, что болезни будет проще к вам подобраться.

И самое главное - это регулярные визиты к врачу, которые позволят вовремя заметить различного рода недуги.

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