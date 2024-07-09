Суеверия о птицах: правда ли, что птица в окне предвещает несчастье?

Вороны связаны с гибелью Британии

На протяжении веков 6 ворон, которых окрестили "Сторожевыми Тауэра", жили уютной жизнью. В 17 веке король Карл II издал указ, что если вороны когда-нибудь покинут башню, сооружение развалится, и вся Британская империя упадет.

Многие считают это странным выбором, поскольку вороны и подобные виды черных птиц часто более тесно ассоциируются с неудачей, чем с добром. Вопреки этому, с того дня вороны остаются желанными гостями в башне, которым поручено содержать некогда могущественную империю в хорошем состоянии.

В современной практике птицам подрезают крылья, чтобы они оставались на месте, и следят за их количеством, чтобы группа никогда не насчитывала менее шести.

Эта дальновидность, возможно, даже спасла нацию в 2013 году, когда коварной лисе удалось проникнуть в башню и полакомиться парой незадачливых птиц, по имени Джубили и Грипп.

Британцы настолько серьезно относятся к этому суеверию (и к угрозе коварных лисиц), что команда из четырех человек круглосуточно ухаживает за птицами, гарантируя, что они живут хорошей жизнью.

Птичий помет? Дела идут вверх

Вы прогуливаетесь на улице во время обеденного перерыва, когда вдруг над вами пролетает птица, оставляя беспорядочный мазок помета на вашей голове. На первый взгляд это может показаться началом действительно плохого дня, но суеверные люди считают, что на самом деле это знак удачи.

Вы можете безопасно счистить помет, не вытирая свою новую удачу - если, конечно, вы не находитесь на корабле. Моряки считают, что птичий помет никогда не следует удалять с судна до следующего дождя, который, вероятно, все равно позаботится о большей части уборки.

Хотя большинство суеверий о птичьем помете положительные, некоторые старые британские сказки предупреждают, что это действительно наказание, а не благословение. Попасть под бомбардировку пометом птицы - это страдание за то, что вы не надели новую одежду на Пасху.

Птицы в домах или вокруг них заклинают гибель

Если дикой птице каким-то образом удастся проникнуть в ваш дом - через дверь, окно или дымоход - вас ждет несчастье, а некоторые легенды свидетельствуют, что это предвещает смерть кого-то в доме.

Держите несчастье и смерть на расстоянии, не допуская птиц во всех формах. Это означает также отсутствие обоев, посуды или произведений искусства с птичьим узором, поскольку даже изображения птиц могут обещать гибель.

Это суеверие также означает, что вы никогда не должны приносить в дом раненую или больную птицу. Если это необходимо, лучше ухаживайте за ней на улице.

Черные дрозды, долгое время считавшиеся посланниками мертвых, могут принести смерть и злобу, просто кружа вокруг вашего дома. Другие птицы, включая цапель, выпей и ворон, могут принести неудачу или известие о смерти, если решат кружить в небе над вашей собственностью.

Аварии с автоптицами несут в себе серьезный смысл

Птица, которая в результате размазалась по лобовому стеклу вашего автомобиля, является правильным признаком неудачи - как для вас, так и для птицы. Некоторые считают, что случайные удары птиц по окну просто лишают вас удачи, тогда как другие описывают их как признак смерти.

Независимо от ваших убеждений, интересно отметить, что, по оценкам, 80 миллионов птиц в Соединенных Штатах встречают свой конец каждый год, влетая в окна автомобилей, что означает много неудач.

Исследователи обнаружили, что птицы достаточно хорошо избегают автомобилей - до тех пор пока автомобили не начинают значительно превышать скорость хищников. На этом пороге внутренняя система птицы, сообщающая ей, когда нужно уступить дорогу, ломается, делая для нее практически невозможно избежать столкновения с машиной.

Удары в окно приносят смерть

От 365 миллионов до 1 миллиарда птиц погибают каждый год, случайно влетая в окна построек или домов. Согласно суевериям, птица, клюющая окно, означает смерть для кого-то в доме.

К счастью, у орнитологов есть более научный взгляд на это поведение. Птицы территориальны, и эта агрессивная поклевка - просто способ защитить свою территорию от того, что они считают птицей-соперницей - на самом деле от своего собственного отражения.

Это наиболее распространенное среди малиновок (зарянка), кардиналов и других птиц, которые, как правило, строят свои дома в районах, обитаемых людьми. Если вы можете просто переждать "нападение", они должны прекратиться к концу сезона размножения. Если нет, рассмотрите возможность закрыть окна прозрачным листом пластика, чтобы скрыть отражение птицы, что сделает ее менее склонной к агрессии.