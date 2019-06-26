Не помиляйтеся: Супрун розвінчала міф про добавки цукру в популярних продуктах

Уляна Супрун пояснила, що навіть в низькокалорійних напоях є цукор
Уляна Супрун розповіла, що люди часто втрачають пильність щодо напоїв і тому перевищують норму добового споживання цукру. Вона закликала свідомо ставиться до того, що люди вживають в їжу.
Супрун пояснила, що цукрові добавки – це все, що потрапляє в їжу, і в цей список входить мед, цукор в соках і сиропах. Вона зазначила, що ВООЗ рекомендує дорослим людям вживати в день від 25 до 50 грам цукру у всіх продуктах, а це – від 5 до 10 чайних ложок.
"Ці кількості, звичайно, умовні. Ми відрізняємося за вагою і енергетичними витратами. Людині, який воює на передовій, біжить ультрамарафон, навіть 100 грам доданого цукру можуть бути рятівними, а не шкідливими. Коли ми говоримо про офіційні норми і поради, то маємо на увазі людину, якій не вистачає фізичних навантажень, і достатньо калорій. Для такої людини важливо: чим менше цукрів, тим краще", - пояснила Супрун.
Вона перерахувала напої, в яких містяться цукрові добавки:
Цукор міститься практично у всіх напоях, крім звичайної води (facebook.com/ulanasuprun)
Також Уляна Супрун перерахувала проблеми, які викликає надмірне споживання цукру та цукрових добавок. Це розвиток карієсу, стійкість до інсуліну і розвиток діабету 2-го типу, ожиріння, серцево-судинні захворювання.
"Солодкі напої є маркером нездорових звичок: де "ситро", там і чіпси, бутерброди, куріння, немає тренувань, овочів і фруктів. В 100 мл напою цукру може бути 4-5 грам, це небагато. Але ми п'ємо склянками, пляшками, іноді півторалітровими. Тому через напої дуже легко створити надлишок калорій і цукру в раціоні. Зрозуміло, що цукор в напої шкідливий. Тоді, можливо, варто просто вибирати напої з цукрозамінниками? І тут чергова зрада. Ряд рекомендацій дійсно радять людям з ожирінням вживати не цукор, а цукрозамінники. Це істотно зменшує споживання калорій. Але ефективність такого підходу суперечлива", - додала Супрун.
Вона зазначила, що такі напої не містять жодних потрібних нутрієнтів, іонів калію і магнію. У них низька кислотність, від якої розчиняється емаль і дентин зубів. Також вони негативно впливають на стан кишкової мікрофлори.
Супрун дала рекомендації, як зробити життя здоровим і при цьому не виключати з нього солодке:
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