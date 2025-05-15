Заблестит как зеркало: 4 домашних способа полировки нержавейки без химии

Как подготовить нержавеющий металл к полировке

Перед тем, как приступать к полировке нержавеющей стали, важно правильно подготовить поверхность. Сначала необходимо очистить изделие от грязи, жира, масляных пятен и производственных смазочных средств.

Используйте мягкое средство для мытья посуды или другое подходящее чистящее средство. По возможности, сполосните изделие под проточной водой и высушите его. Для ускорения этого процесса можно вытереть поверхность бумажным полотенцем или тканью из микрофибры.

Полировка с помощью оливкового масла

Этот метод подходит для кухонных изделий, которые немного потускнели и нуждаются в восстановлении блеска. Нанесите 2-3 капли оливкового масла на мягкую ткань, например, микрофибру или фланель.

Не используйте слишком много масла, поскольку это может привести к усилению тусклости изделия. Круговыми движениями полируйте поверхность, уделяя внимание всем частям. После полировки удалите излишки масла сухой тканью, чтобы сохранить чистоту поверхности.

Полировка нержавеющей стали с помощью муки

Этот метод позволяет устранить мелкие царапины, особенно на раковинах из нержавеющей стали и других плоских поверхностях.

Сначала нужно высушить изделие, поскольку любая влага может сделать муку клейкой, что затруднит процесс полировки.

Легко припорошите сталь мукой и мягкой тканью круговыми движениями начинайте полировать поверхность, уделяя внимание местам с царапинами.

После завершения полировки соберите муку в пакет и выбросьте, не смывая ее в раковину или унитаз, чтобы избежать забивания труб.

Полировка нержавеющей стали с помощью пищевой соды

Этот метод идеально подходит для удаления мелких царапин и восстановления блеска на столовых приборах, чайниках и других изделиях из нержавеющей стали. Наносите пищевую соду на мягкую влажную ткань и полируйте поверхность по направлению волокон стали.

Альтернативно, можно смешать соду с водой в пропорции 2:1, чтобы получить густую пасту. Эту пасту используйте для полировки изделий из нержавеющей стали. После полировки тщательно промойте изделие водой и дайте ему высохнуть.

Сияющая посуда - это настоящее украшение кухни (фото: Freepik.com)

Полировка нержавеющей стали с помощью уксуса

Уксус поможет избавиться от белого налета, который образуется после контакта с водой, а также от следов ржавчины. Смочите микрофибровую ткань 9%-ным уксусом и круговыми движениями обработайте поверхность стали, особенно обращая внимание на потускневшие места.

Оставьте уксус на поверхности на 5 минут, после чего тщательно сполосните изделие водой и высушите его мягкой тканью. Этот метод эффективен для восстановления блеска и чистоты.

Как ухаживать за нержавеющей сталью после полировки

Для поддержания безупречного вида изделий из нержавеющей стали придерживайтесь нескольких простых правил.