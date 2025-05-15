Заблестит как зеркало: 4 домашних способа полировки нержавейки без химии

Посуда из нержавеющей стали - удобная и долговечная, но даже она со временем может потерять приятный вид. Как отполировать нержавейку так, чтобы она засияла словно новая?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких простых способах восстановить вид нержавеющей посуды с помощью очень распространенных кухонных средств и продуктов.
Перед тем, как приступать к полировке нержавеющей стали, важно правильно подготовить поверхность. Сначала необходимо очистить изделие от грязи, жира, масляных пятен и производственных смазочных средств.
Используйте мягкое средство для мытья посуды или другое подходящее чистящее средство. По возможности, сполосните изделие под проточной водой и высушите его. Для ускорения этого процесса можно вытереть поверхность бумажным полотенцем или тканью из микрофибры.
Этот метод подходит для кухонных изделий, которые немного потускнели и нуждаются в восстановлении блеска. Нанесите 2-3 капли оливкового масла на мягкую ткань, например, микрофибру или фланель.
Не используйте слишком много масла, поскольку это может привести к усилению тусклости изделия. Круговыми движениями полируйте поверхность, уделяя внимание всем частям. После полировки удалите излишки масла сухой тканью, чтобы сохранить чистоту поверхности.
Этот метод позволяет устранить мелкие царапины, особенно на раковинах из нержавеющей стали и других плоских поверхностях.
Этот метод идеально подходит для удаления мелких царапин и восстановления блеска на столовых приборах, чайниках и других изделиях из нержавеющей стали. Наносите пищевую соду на мягкую влажную ткань и полируйте поверхность по направлению волокон стали.
Альтернативно, можно смешать соду с водой в пропорции 2:1, чтобы получить густую пасту. Эту пасту используйте для полировки изделий из нержавеющей стали. После полировки тщательно промойте изделие водой и дайте ему высохнуть.
Уксус поможет избавиться от белого налета, который образуется после контакта с водой, а также от следов ржавчины. Смочите микрофибровую ткань 9%-ным уксусом и круговыми движениями обработайте поверхность стали, особенно обращая внимание на потускневшие места.
Оставьте уксус на поверхности на 5 минут, после чего тщательно сполосните изделие водой и высушите его мягкой тканью. Этот метод эффективен для восстановления блеска и чистоты.
Для поддержания безупречного вида изделий из нержавеющей стали придерживайтесь нескольких простых правил.
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При написании материала использовались следующие источники: издание Family Handyman, Spruce, DIY Joy.