Забирают энергию: 5 продуктов, из-за которых люди быстро устают

Продукты вместо ощущения притока энергии и сил, могут придавать только слабость и усталость. Диетолог назвала продукты, которые следует исключить из рациона, ведь они забирают энергию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Почему некоторые продукты утомляют

Пища, быстро повышающая уровень сахара в крови, также позволяет ему резко снизиться за короткий промежуток времени.

Вы получите очень быстрый приток энергии, но через 30-60 минут после этого она упадет и снова почувствуете усталость.

Диетолог Кэти Янечек говорит, что еда и напитки, прошедшие ультраобработку, вредны. В них обычно много сахара и рафинированных углеводов, но мало белка, клетчатки, витаминов и минералов.

Рафинированные углеводы приятны по вкусу, но они не утоляют голод надолго. Наслаждаться сладостями вполне нормально, но лучше всего помнить о времени и следить, чтобы уровень энергии не падал, когда он должно быть высоким.

Какие продукты забирают энергию

Сладкие напитки

Газированные напитки, сладкие чаи, лимонад, подслащенная вода и энергетические напитки содержат сахар, который может снизить уровень энергии.

Банка газировки содержит около 10 чайных ложек сахара.

Энергетические напитки содержат в своем составе тоже большое количество сахара, который при всасывании дает всплеск бодрости и энергии. Но этот эффект кратковременный, и когда действие энергетика заканчивается - появляется удвоенное чувство усталости.

Фруктовые соки

Хотя на этикетке часто отмечено, что добавленного сахара в таких напитках нет. Однако ультраобработанный характер соков означает, что клетчатки там практически нет.

Еда из белой муки

Печенье, крекеры, белый хлеб и пицца - это примеры пищи, изготовленной из белой муки, рафинированного углевода. Несмотря на то, что такая пища вкусная, она не дает организму стабильной энергии, которая так необходима.

К тому же, белый хлеб провоцирует стремительный скачок уровня сахара в крови, а затем его снижение, что не только обеспечит утомляемость и сонливость, но может спровоцировать развитие диабета.

Чипсы и бургеры

Чипсы содержат насыщенные жиры, гидрогенизированные растительные масла или трансжиры, которые могут влиять на уровень холестерина в крови.

Бургеры также не придадут энергии и бодрости, а наоборот спровоцируют сонливость и вялость. А все потому, что содержит животный жир, много соли, добавленного сахара и красителей. Такая пища может стать причиной развития атеросклероза, ожирения и тяжести желудка.

Сладости