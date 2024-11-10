Забирают энергию: 5 продуктов, из-за которых люди быстро устают
Продукты вместо ощущения притока энергии и сил, могут придавать только слабость и усталость. Диетолог назвала продукты, которые следует исключить из рациона, ведь они забирают энергию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Почему некоторые продукты утомляют
Пища, быстро повышающая уровень сахара в крови, также позволяет ему резко снизиться за короткий промежуток времени.
Вы получите очень быстрый приток энергии, но через 30-60 минут после этого она упадет и снова почувствуете усталость.
Диетолог Кэти Янечек говорит, что еда и напитки, прошедшие ультраобработку, вредны. В них обычно много сахара и рафинированных углеводов, но мало белка, клетчатки, витаминов и минералов.
Рафинированные углеводы приятны по вкусу, но они не утоляют голод надолго. Наслаждаться сладостями вполне нормально, но лучше всего помнить о времени и следить, чтобы уровень энергии не падал, когда он должно быть высоким.
Какие продукты забирают энергию
Сладкие напитки
Газированные напитки, сладкие чаи, лимонад, подслащенная вода и энергетические напитки содержат сахар, который может снизить уровень энергии.
Банка газировки содержит около 10 чайных ложек сахара.
Энергетические напитки содержат в своем составе тоже большое количество сахара, который при всасывании дает всплеск бодрости и энергии. Но этот эффект кратковременный, и когда действие энергетика заканчивается - появляется удвоенное чувство усталости.
Фруктовые соки
Хотя на этикетке часто отмечено, что добавленного сахара в таких напитках нет. Однако ультраобработанный характер соков означает, что клетчатки там практически нет.
Еда из белой муки
Печенье, крекеры, белый хлеб и пицца - это примеры пищи, изготовленной из белой муки, рафинированного углевода. Несмотря на то, что такая пища вкусная, она не дает организму стабильной энергии, которая так необходима.
К тому же, белый хлеб провоцирует стремительный скачок уровня сахара в крови, а затем его снижение, что не только обеспечит утомляемость и сонливость, но может спровоцировать развитие диабета.
Чипсы и бургеры
Чипсы содержат насыщенные жиры, гидрогенизированные растительные масла или трансжиры, которые могут влиять на уровень холестерина в крови.
Бургеры также не придадут энергии и бодрости, а наоборот спровоцируют сонливость и вялость. А все потому, что содержит животный жир, много соли, добавленного сахара и красителей. Такая пища может стать причиной развития атеросклероза, ожирения и тяжести желудка.
Сладости
Торты, печенье, пончики и пирожные готовят из белой муки и обычно подслащивают достаточным количеством сахара. Лучше определить время для этого лакомства и сбалансируйте его питательными блюдами, чтобы оно не сильно повлияло на уровень энергии.
Ранее мы сообщали, действительно ли дорогие продукты полезны для здоровья.
Читайте также, что 32-летний мужчина сбросил 68 килограммов, отказавшись от четырех продуктов.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.