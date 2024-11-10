Забирають енергію: 5 продуктів, через які люди швидко втомлюються

Продукти замість відчуття припливу енергії і сил, можуть надавати лише слабкість і втому. Дієтолог назвала продукти, які варто виключити з раціону, адже вони забирають енергію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Чому деякі продукти втомлюють

Їжа, яка швидко підвищує рівень цукру в крові, також дозволяє йому різко знизитися за короткий проміжок часу.

Ви отримаєте дуже швидкий приплив енергії, але через 30-60 хвилин після цього вона впаде і знову відчуєте втому.

Дієтолог Кеті Янечек каже, що їжа та напої, які пройшли ультраобробку, шкідливі. У них зазвичай багато цукру та рафінованих вуглеводів, але мало білка, клітковини, вітамінів і мінералів.

Рафіновані вуглеводи приємні на смак, але вони не втамовують голод надовго. Насолодитися солодощами цілком нормально, але найкраще пам’ятати про час і стежити, щоб рівень енергії не падав, коли він повинен бути високим.

Які продукти забирають енергію

Солодкі напої

Газовані напої, солодкі чаї, лимонад, підсолоджена вода та енергетичні напої містять цукор, який може знизити рівень енергії.

Банка газованої води містить близько 10 чайних ложок цукру.

Енергетичні напої містять у своєму складі теж велику кількість цукру, який при всмоктуванні дає сплеск бадьорості та енергії. Але цей ефект короткочасний, і коли дія енергетика закінчується - з'являється подвоєне відчуття втоми.

Фруктові соки

Хоча на етикетці часто вказано, що доданого цукру у таких напоях немає. Однак, ультраоброблений характер соків означає, що клітковини там практично немає.

Їжа з білого борошна

Печиво, крекери, білий хліб і піца - це приклади їжі, виготовленої з білого борошна, рафінованого вуглеводу. Попри те, що така їжа смачна, вона не дає організму стабільної енергії, яка так необхідна.

До того ж, білий хліб провокує стрімкий стрибок рівня цукру в крові, а потім його зниження, що не тільки забезпечить втомлюваність та сонливість, а й може спровокувати розвиток діабету.

Чипси та бургери

Чипси містять насичені жири, гідрогенізовані олії або трансжири, які можуть впливати на рівень холестерину в крові.

Бургери також не додадуть енергії та бадьорості, а навпаки, спровокують сонливість та млявість. А все тому, що містить тваринний жир, багато солі, доданого цукру та барвників. Така їжа може стати причиною розвитку атеросклерозу, ожиріння та важкості у шлунку.

Солодощі