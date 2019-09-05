Забив до смерті за безлад: у Києві чоловік убив дружину лопатою і шваброю (відео)

У Києві чоловік жорстоко побив свою дружину лопатою і шваброю, і в результаті численних поранень жінка померла. Зловмисник вже дав свідчення і пояснив правоохоронцям, що скоїв злочин через безлад в квартирі. Жахливий інцидент стався в Оболонському районі столиці, йдеться в сюжеті "Надзвичайні новини. ICTV".

Зазначається, що Олександр сам викликав поліцейських і розповів про те, що вранці виявив свою 52-річну дружину Людмилу без ознак життя.

Експерти відразу побачили сліди побоїв на тілі жінки - множинні гематоми і синці, розповіла інспекторка Оболонського управління поліції Діана Шутько.

Людмила зі своїм чоловіком працювали в пункті прийому вторинної сировини: пляшки, пластмас, пластик. Але, як з'ясувалося, у подружжя був й інший "бізнес". Свою квартиру на другому поверсі вони перетворили на справжню наливайку.

У Києві чоловік забив свою дружину лопатою через бруд у квартирі (Фото: скріншот)

За словами сусідки Оксани, система була така: "нитка з балкона спустили, підходять всі місцеві алкоголіки, тягнуть за нитку, кріплять гроші, вони гроші піднімають і спускають на ниточці алкоголь".

Незабаром Олександр зізнався у вбивстві та розповів, що постійно сварився з дружиною, і напередодні між подружжям виник черговий конфлікт. У розпал сварки чоловік схопив лопату, яка потрапила під руку, і завдав нею кілька ударів по тілу. Але цього нелюду виявилося мало - він несамовито добивав її ще і шваброю. Жінка після таких тортур вижила і навіть не втратила свідомість.

"Вона лежала при вході у двері в квартиру. Моя дружина разом з Олександром поклали її на диван, він дав перекис і вату, потім дали склянку води, і вона була у свідомості", - згадав сусід Іван Андрійчук, який надавав медичну допомогу жінці.

Порубана жінка сама заборонила викликати "швидку" і залишилася дивитися телевізор. А через кілька годин померла, хоча її можна було врятувати.

"Пропонував, давай викличемо поліцію, а вона каже: це наша сімейна проблема, я не хочу, щоб чоловіка посадили", - розповів Андрійчук.

Олександр пояснив правоохоронцям, що пішов на вбивство через бруд і сміття у квартирі.

"Я зізнаюся, що я вбив свою дружину. Вдома безлад. Я хотів це зупинити, а вона не припиняла. Взяв лопату і вдарив, і вбив", - розповів він.

Тепер за скоєне чоловікові загрожує 10 років в'язниці.

У Києві чоловік жорстоко забив дружину - жінка просила не викликати "швидку" (Відео: YouTube / Надзвичайні новини. ICTV)

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі хлопець облив окропом свою дівчину поки вона спала. Вони жили в цивільному шлюбі, і виховували двох дітей. Зловмисник при вчиненні злочину старався, щоб окріп потрапив у рот дівчині - таким чином він хотів завдати більшої шкоди її здоров'ю.